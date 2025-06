Tras el feroz cruce en El Siete, Rodi Gravina se sinceró sobre su vínculo con el Chory

"Los que estamos al aire en el programa somos personas muy distintas. Con el Chory chocamos más, pero no quiere decir que con los otros con los que no choco esté más de acuerdo. A veces, las opiniones son diferentes y creo que es lo mismo que le pasa a la gente que nos ve desde su casa. Esa polarización que tiene el programa sucede todo el tiempo y desde el día cero. Sobre todo, desde hace tres meses que comenzamos con este nuevo formato de debate", comenzó Gravina .

Luego, el conductor reconoció que esta discusión con el Chory fue "un poquito más heavy", pero aseguró que cualquier ida y vuelta no daña la relación de equipo que tienen los integrantes del ciclo que sale al aire en El Siete.

"Con el Chory somos compañeros de trabajo, no hay una amistad, no salimos juntos, no nos vemos. Por momentos nos llevamos muy bien como compañeros de trabajo, y por momentos nos llevamos muy mal. Es así. La razón no es de él, la razón no es mía. La razón es una discusión, punto. Lo discutimos y está tirado sobre el tapete", se sinceró Rodi Gravina sobre el vínculo con el popular panelista.

En tanto que al hablar sobre el objetivo que tienen con el equipo de Sentí la tarde, y puntualmente con Daniela Gutiérrez Vila, quien lo acompaña en la conducción, el periodista contó quie quieren ir por una televisión menos complaciente. "No nos vamos a quedar en el cículo de confort. Yo hice magazines mucho tiempo, trabajé en noticieros, he sido muy correcto, y la verdad que hoy quiero correrme de ese círculo de comodidad y darle a la gente una televisión mucho más presente", sostuvo Gravina.

483010961_1386195199408044_4943722400599812143_n.jpg Rodi Gravina, el conductor que protagonizó un tenso cruce con el panelista Renzo "Chory" Occhionero. Instagram @rodigravinaok

En este sentido, el conductor agregó: "A nivel personal, opino que desde hace unos diez años que en la televisión mendocina no pasa nada. Creo que lo último fuerte que sucedió para la televisión de Mendoza fue Gisela Campos, específicamente Ganá con Gisela. Creo que ese programa fue lo último que le pasó en términos de importancia a la televisión local".

Por último, y más allá de la controversia de su cruce con el Chory, Rodi Gravina contó que a partir del lunes 23 de junio Gisela Campos regresa a El Siete ocupando el segmento que va de 14:30 a 16, por lo cual habrá un cambio de horario para Sentí a la tarde, que a partir de la mencionada fecha saldrá al aire de 16 a 17. "El programa va a mutar un poco más, seguiremos abordando temas que vamos a debatir, marcando distintas posiciones sobre un mismo asunto. Tenemos mucha expectativa, porque hace un año y medio que estamos en el mismo horario, y el cambio te da cierta adrenalina", anticipó el comunicador sobre la nueva etapa de la propuesta que comparte con Daniela Gutiérrez Vila en la conducción.