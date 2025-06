El emotivo posteo que compartió Yanina Latorre recordando a su papá: "Ojalá estuvieras acá conmigo"

Screenshot_6.png El posteo que compartió Yanina Latorre para recordar a su papá. Foto: captura de pantalla Instagram/ @yanilatorre.

Respecto a la separación de sus padres, Yanina comentó: "Dora, mi mamá, es mucho peor que yo. De ahí vengo y cuando yo tenía 15 lo echó. No lo aguantó más. Mi papá se tomaba perfume. Le iba todo. No podía irse a dormir sin tomar. Era un alcohólico pasivo. Era muy triste porque si no tomaba, no dormía".