El tema obviamente siguió en LAM y la panelista se cruzó con Marcela Feudale , otra de las "angelitas" del ciclo conducido por Ángel de Brito: "Yo no sé cuál es la plata que tiene Cristina". Luego de esto, una de sus compañeras le preguntó si le creía lo que decía la exvicepresidenta y ella no tuvo problemas en contestar: " Yo sí, algunas cosas le creo".

El tenso cruce entre Yanina Latorre y Marcela Feudale tras la condena a Cristina Fernández de Kirchner

"De quién, a mí no me subestimes porque te estoy preguntando bien", expresó Yanina enojada por la situación. Al no querer responder la consulta, Ángel de Brito también salió al cruce: "Bueno, pero hablá sola Marcela, tirá los temas y después no respondes... Si decís de quién era, decilo".