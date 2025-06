Tensión en El Siete: escandaloso cruce entre un conductor y un panelista

Entonces, la discusión empezó a subir de tono cuando Chory para ilustrar su argumento de que no siempre se está a tiempo para hacer todo retrucó: "Te doy un ejemplo, tenés 70 años y querés ser corredor olímpico en carrera". A lo que el experimentado conductor de El Siete respondió: "No me jodas".

Incómoda discusión en El Siete entre un conductor y un panelista

Tenso cruce entre Rodolfo Gravina y el "Chory" en El Siete

Mientras Chory intentaba seguir adelante con su descargo, Gravina disparó sin rodeos: "Qué difícil que es discutir con vos, porque sos muy agresivo, muy agresivo, porque me decís 'si te gusta bien, si no te gusta'. La verdad si vamos a discutir en ese tono, a mí me da vergüenza. A mí no me cortes una conversación diciéndome 'si te gusta, te gusta, y si no te gusta te callás'. No, a mí no. A mí no me calles".

Ante el cortante silencio del resto de los integrantes del programa de las tardes en El Siete, la discusión llegó a pico máximo cuando Chory insistió: "Es mi punto de vista". A lo que Rodolfo Gravina respondió contundente: "Te desubicás con lo que decís. A mí no me calles. Después me escribe la gente fanática tuya diciendo 'ay, sos muy agresivo con el Chory'. Te desubicás con la manera de tratarme. 'Si te gusta, te gusta y sino te callás', a mí no me lo decís... La verdad que a mí no me gusta que me traten de esa manera, te lo digo sinceramente".

Por último, mirando a cámara, Chory concluyó sobre su postura: "Lo vuelvo a decir, no siempre estás a tiempo. Admiro a la gente que hace todo, sin importar el tiempo, pero con respeto, nunca he querido decir eso para faltar el tiempo a nadie. Me pareció nada más fuerte lo que me dijiste, por eso respondí así".

Si bien desde las redes sociales de El Siete compartieron el video con la tensa discusión, tanto Rodolfo Gravina como Chory optaron por no replicar el fragmento del incómodo momento a través de sus cuentas personales.