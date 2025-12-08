Jardinería: este es el motivo por el que no debes echar sal a la lengua de suegra

En el mundo de la jardinería hay trucos virales que pueden ser perjudiciales para esta planta, incluso le pueden causar la muerte.

En el mundo viral donde los consejos de la jardinería prometen ser milagrosos hay que tener en cuenta que hay errores muy comunes que pueden dañar a las plantas. Uno de los más comunes que circula en redes es colocar sal a la sansevieria (lengua de suegra).

Jardinería y un gran error Lo que puede parecer un truco inofensivo terminará dañando a la planta incluso hasta podría costarle la vida. Si bien es una planta famosa por su resistencia para sobrevivir en condiciones adversas, la sal la puede perjudicar mucho.

Lengua de suegra, una planta ideal para ambientes poco luminosos. Foto: Shutterstock El error de jardinería que muchos cometen. Foto: Shutterstock La sal actúa sobre la lengua de suegra como un deshidratante y alterador del suelo. Cuando es absorbida por las raíces provoca daños que debilitan de a poco a la planta. La alta concentración de sodio causa la quemadura de las raíces, el amarillamiento de las hojas, la detención del crecimiento y un desbalance en el riego.

Algunos señalan que el uso de sal sirve para repeler plagas, pero es una afirmación engañosa. Si bien la sal afecta a los insectos, su efecto es indiscriminado y dañino. El sodio aniquila la microfauna y microflora esencial del suelo, que contribuye a la salud y nutrición de la planta.

En caso de haber colocado sal a la lengua de suegra se recomienda lavar la tierra con abundante agua limpia para que se filtre. Luego asegurarse de que tenga un buen drenaje para evitar encharcamientos.