Limpieza: el trucazo casero para quitar las manchas de las axilas

Es posible lograr tener el blanco original con esta limpieza. El bicarbonato de sodio y otros productos ayudan mucho a este trabajo.

Agus Ruiz

El mejor truco de limpieza para terminar con las manchas amarillas. Foto: Shutterstock

Las camisas o remeras blancas con el paso del tiempo y el uso empiezan a tener manchas amarillas en las axilas. A veces son fruto de la sudoración y del paso del tiempo. Sin embargo, existen trucos de limpieza para terminar con este problema.

Limpieza de manchas

La clave de la limpieza está en una mezcla de ingredientes que atacan la causa de estas manchas de manera potente.

Para eso se necesitarán tres cucharadas de bicarbonato de sodio, un blanqueador natural y desodorizante que actúa como un abrasivo suave para levantar la suciedad. Además se añaden tres cucharadas de agua oxigenada, un agente blanqueador y desinfectante que libera oxígeno para descomponer las manchas.

A eso se añade una cucharada de jabón lavavajillas, que es un potente desengrasante que ayuda a disolver los aceites y residuos del desodorante. Por último, el zumo de un limón fresco potencia la acción blanqueadora y deja un gran aroma fresco.

Las manchas amarillas desaparecerán con esta limpieza. Foto: Shutterstock

En un recipiente pequeño se combinan todos estos ingredientes y se remueve hasta obtener una pasta homogénea. Aplicar directamente sobre la prenda donde están las manchas amarillas.

La mezcla hay que dejarla actuar durante media hora o hasta una hora. Una vez que transcurrió el tiempo se lava la prenda en la lavadora con el detergente de siempre.

Este método de limpieza no solo efectivo para eliminar esas molestas manchas amarillas, sino que también es una alternativa mucho más económica y ecológica que los blanqueadores comerciales.

