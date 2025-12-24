Tras la bomba de Morena Beltrán, Blondel rompió el silencio y habló de su situación en Boca: "El no sentirse útil..."

Blondel se refirió a su largo recorrido, a los meses sin jugar y a una sensación que golpea fuerte mientras su futuro parece cada vez más lejos del Xeneize.

Mientras Boca atraviesa días de descanso y vacaciones, con gran parte del plantel repartido por distintos puntos del mundo, Lucas Blondel quedó en otro lugar. Sin minutos, lejos de la consideración y con el futuro abierto, el lateral transita un tiempo de introspección profunda, en un club donde hoy no logra sentirse parte.

“Siempre me sentí mucho mejor dentro de una cancha con gente al lado que solo…”, soltó Blondel en La Fábrica del Podcast, dejando en claro desde qué lugar habla. No fue una charla liviana ni de ocasión: fue el espacio donde empezó a poner en palabras lo que atraviesa después de meses sin rodaje y con la sensación de estar corrido del escenario principal.

Lucas Blondel rompió el silencio y habló de su difícil presente en Boca Lucas Blondel habló como nunca de su presente en Boca Lucas Blondel habló como nunca de su presente en Boca. Video: La Fábrica del Podcast Su historia, lejos de los caminos rápidos, siempre estuvo marcada por la paciencia. Criado entre distintos países y con años complejos en Inferiores, nunca dudó de su objetivo. “Sí, siempre quise ser futbolista, muy convencido de lo que quería, nunca me entró la duda”, contó al repasar sus inicios. El salto a Primera llegó cuando parecía no haber margen: “Yo sabía que en Atlético Rafaela era la única posibilidad concreta de jugar en Primera…”.

La llegada a Boca fue otro universo. “Es un club que tiene todo y más. Lo que le da esa grandeza, esa locura que tiene, es la gente. Es imposible salir a la calle y que nadie te diga ‘aguante Boca’”, explicó sobre el impacto cotidiano de vestir la camiseta. Pero el presente dista mucho de ese entusiasmo inicial. Sin continuidad, Blondel puso en palabras una de las sensaciones más duras para cualquier futbolista: “Sí, cuesta no jugar. Yo creo que esa es la parte más difícil para un jugador, el no sentirse útil…”.

Morena Beltrán hizo detonar la bomba hace unos días La fuerte confesión de Morena Beltrán sobre el presente de Blondel La fuerte confesión de Morena Beltrán sobre el presente de Blondel. Video: Unbox En medio de ese contexto, días atrás estallaron las declaraciones de Morena Beltrán, periodista y pareja del lateral. En el stream Unbox, aseguró que el cuerpo técnico que llegó con Miguel Ángel Russo y cerró el año con Claudio Úbeda “nunca lo quiso, o lo quiso tan poco”. “Estos meses fueron más difíciles porque tenemos la incertidumbre de por qué el cuerpo técnico nunca lo quiso”, explicó, al recordar que el último partido de Blondel fue antes de la llegada de Russo, en la eliminación ante Independiente del Torneo Apertura, con Mariano Herrón como DT interino.