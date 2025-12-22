La contundente advertencia de Toto Wolff sobre el auto de Alpine para la temporada 2026: "Han llegado a innovaciones que..."

Toto Wolff habló sobre los avances y el tiempo que tuvo la escudería francesa para armar un monoplaza competitivo de cara a 2026.

Franco Colapinto y Alpine comenzaron a planificar el monopoliza para la temporada 2026 de la Fórmula 1 con mucho tiempo de antelación que sus rivales de turno. Es por ello que durante la segunda parte de este año, nunca hubo actualizaciones en el A525, que terminó siendo el peor auto de toda la grilla.

Ahora, con un importante cambio en el reglamento y también en el A526, que dejará de utilizar el motor Renault y pasará a usar los de Mercedes, que también se encargará de la suspensión y la potencia de los autos, el paradigma cambiará por completo para los dos pilotos del equipo con sede en Estone.

La advertencia de Toto Wolff sobre el nuevo monoplaza de Alpine Ahora, quien se expresó al respecto de estos cambios y dejó en claro que Alpine tiene una importante ventaja contra el resto de las escuderías por haber comenzado a planificar el monopoliza del 2026 con mucho tiempo de antelación fue Toto Wolff, el jefe de equipo de Mercedes.

En diálogo con el podcast de la Fórmula 1, el estratega alemán dijo lo siguiente: “ Alpine ha tenido más tiempo de desarrollado y han llegado, quizás, a innovaciones que nosotros todavía no. No debemos dar nada por sentado".