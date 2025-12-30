¡A lo Colapinto! Scaloni ganó una competencia de karting en Rosario con una gran maniobra sobre el final

Mientras disfruta de sus vacaciones en Rosario, Lionel Scaloni venció a todos en una carrera de Karting y fue furor en las redes sociales.

De cara a lo que será un 2026 más que exigente para él y la Selección argentina, Lionel Scaloni sigue disfrutando de sus vacaciones en Rosario y en esta oportunidad, el DT volvió a ser tendencia en las redes sociales por un evento en el que participó.

Sin embargo, en esta ocasión el oriundo de Pujato cambió el fútbol por la velocidad y dejó otra muestra de su espíritu competitivo. El entrenador campeón del mundo se subió a un kart, participó de una carrera amateur y terminó celebrando desde lo más alto del podio, aun lejos del césped y del banco de suplentes.

La competencia tuvo lugar en Rosario Indoor Kart, un trazado cubierto de 330 metros que ofrece vehículos en igualdad de condiciones y cronometraje digital. En ese escenario, el seleccionador argentino completó la prueba en un tiempo cercano a los 25 minutos y se quedó con el mejor registro de la jornada, según detallaron desde la organización.

Lionel Scaloni ganó una carrera de karting en Rosario Lionel Scaloni se quedó con la competencia de karting en Rosario @Rosario Indoor Kart No se trató de una experiencia aislada. Scaloni mantiene desde hace años una fuerte afinidad con las disciplinas sobre ruedas. Además del karting, el ciclismo —especialmente el mountain bike— ocupa un lugar central en su vida deportiva. Ha sido protagonista de desafíos de alto nivel como el Desafío del Río Pinto, en Córdoba, y de diversas competencias en Mallorca, donde pasa buena parte del año.