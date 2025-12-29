La mediática sorprendió en un podcast al confesar que tuvo contacto con un futbolista retirado y dio todos los detalles de lo sucedido. Las pistas revelaron el nombre del deportista.

Kiara Acosta es una influencer de 26 años que supo hacerse conocida en Despedida de Solteros (Telefe) en el año 2017. El reality, conducido por Marley y Karina Zampini la elevó al estrellato, convirtiéndola en una figura pública polémica, pero también con una gran historia de superación detrás.

En las últimas horas, la joven se sentó en los sillones de Elo Podcast y confesó haber "chongueado" con un reconocido exfutbolista de nada más y nada menos que la Selección Argentina. Sin dar nombres directos, pero con fuertes pistas, el conductor pudo descifrar de quien se trataba.

La confesión de Kiara Acosta sobre el exdeportista Embed - La inesperada confesión de una influencer trans sobre un exjugador de la Selección Argentina: "Chonguear" Al ser consultada sobre el perfil del hombre en cuestión, confirmó que “es argentino”, que se trata de “un jugador de fútbol” y que ya está retirado: “No juega más”, expresó tajante Kiara. Además, precisó que tiene “cuarenta y pico” de años y que tuvo una carrera de alto nivel.

Ante la insistencia, la influencer confirmó que el exfutbolista integró la Selección Argentina y que pasó por clubes de primer nivel: “Jugó en Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona”. Incluso, cuando le consultaron por el apodo, admitió con picardía: “Empieza con K y termina con N”, mientras que sobre el apellido agregó: “Empieza con A y termina con O”. Automáticamente, la mente del entrevistador se fue al Kun Agüero.

Kun Aguero Kun Agüero. Créditos: Archivo MDZ Más adelante, explicó por qué el vínculo no avanzó y el encuentro nunca se concretó. “Cuando me llamaste yo me hice la diva”, confesó. Según relató, ella propuso “ir a cenar a un lugar”, pero él pretendía “algo más privado”, lo que la llevó a cortar la comunicación: “Te corté el teléfono”.