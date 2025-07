Historia viva: Venus Williams volvió al tenis con 45 años y ganó en su debut ante la 35° del mundo

La tenista estadounidense Venus Williams derrotó a su compatriota Peyton Stearns (35°) por 6-3 y 6-4 y avanzó a los octavos de final del WTA 500 de Washington en su vuelta al circuito tras más de un año. La jugadora que supo encabezar el ranking mundial femenino en 2002 y consiguió un total de 49 títulos, incluyendo siete Grand Slams, volvió al circuito individual tras no jugar desde marzo de 2024. Además, su último triunfo en esta modalidad había sido en agosto de 2023.

En el segundo parcial la paridad no se rompió: hubo dos breaks por lado hasta que la jugadora de 45 años consiguió quebrar en el séptimo juego, consiguiendo la ventaja que necesitaba y que ya no perdería. Tras cinco match points desaprovechados, Venus cerró uno de los grandes triunfos de su carrera con un saque potente por el revés de su rival, que no pudo superar la red.