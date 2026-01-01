¡Golpazo de Año Nuevo! El Chelsea de Enzo Fernández anunció la salida de Enzo Maresca

En el primer día del año, el Chelsea informó que el entrenador italiano de 45 años no seguirá siendo el DT de cara a lo que resta de temporada.

El 2026 llegó con mucha alegría y felicidad, pero para Enzo Maresca fue el peor comienzo de año, ya que este jueves por la mañana el Chelsea, equipo donde juega Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte, comunicó su salida del club tras 92 encuentros entre todas las competiciones (55 triunfos, 16 empates y 21 derrotas).

El entrenador italiano de 45 años, que llegó a mitad de 2024 para reemplazar a Mauricio Pochettino, tenía contrato hasta junio de 2029 con los Blues y parecía que iba a seguir estando en el equipo de Stamford Bridge por mucho tiempo más. Esto debido a que en 2025 se consagró campeón de la Conference League y del Mundial de Clubes al golear por 3-0 al PSG en la gran final.

Enzo Maresca dejó de ser el DT del Chelsea Sin embargo, a pesar de que tuvo un buen comienzo de temporada, en las últimas semanas los dirigidos por Maresca comenzaron a sufrir varios bajones, a tal punto que hasta esta decisión que tomó la dirigencia habían ganado un solo partido de los últimos 7 en la Premier League, aunque también hay que destacar que se clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga inglesa y está en la tercera ronda de la FA Cup.

A su vez, en el torneo más competitivo del mundo, los Blues se ubican en la quinta posición, a tan solo 15 unidades del Arsenal, mientras que en la Champions League están 13- a dos puntos del top 8, que te clasifica directamente a los octavos de final, con dos fechas por disputarse.