Franco Colapinto reapareció en Enestone y dejó un mensaje para los fanáticos: "Nueva era, nuevo auto..."

Tras el parate por las fiestas, Franco Colapinto vuelve a mentalizarse en la pretemporada con Alpine de cara a un nuevo año en la Fórmula 1.

Franco Colapinto reapareció este jueves en Enstone, la base operativa de Alpine en el Reino Unido, a través de un video publicado en las redes oficiales de la escudería, ya mentalizado en la preparación parta la temporada 2026 de la Fórmula 1.

"Hola chicos, aquí estamos de vuelta en Enstone", comienza diciendo en el clip, con un tono distendido pero cargado de ilusión. El piloto argentino hizo referencia al parate por las fiestas, al que calificó como "un descanso muy lindo", y remarcó que regresa "muy listo y recargado" para afrontar los desafíos que se vienen. Sus palabras no solo reflejan motivación personal, sino también el clima que se vive dentro del equipo en este momento clave de preparación.

El video de Franco Colapinto en Enstone El video de Franco Colapinto en Enstone Uno de los puntos más destacados de su mensaje fue la mención a los cambios estructurales que afronta Alpine. "Nueva era, nuevo auto, nuevo motor… muy emocionante para el equipo", señaló Colapinto, dejando en claro que el proyecto deportivo atraviesa una etapa de renovación profunda. En un contexto donde cada detalle cuenta, el argentino valoró el trabajo previo que se está realizando en la fábrica, con foco en la puesta a punto y el desarrollo del monoplaza.

El piloto también adelantó parte de la agenda que lo espera en los próximos días. "Los chicos se están preparando, vamos a estar en el simulador, haciendo la prueba de asiento y marketing, algunos días de rodaje", explicó. Se trata de instancias fundamentales dentro del calendario de pretemporada, donde los pilotos afinan su adaptación al auto, ajustan posiciones y comienzan a interiorizarse con el comportamiento del nuevo modelo antes de salir a pista de manera oficial.

La presencia de Colapinto en Enstone no pasa desapercibida para el automovilismo argentino, que sigue de cerca cada paso del joven talento. Su integración al trabajo diario de Alpine y su participación activa en la preparación refuerzan su lugar dentro de la estructura, en un año que puede resultar determinante para su proyección dentro de la Fórmula 1 y el universo del automovilismo internacional.