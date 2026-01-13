El contundente aviso de Enzo Fernández sobre la Selección argentina de cara al Mundial 2026: "Hay que seguir..."

Enzo Fernández comenzó a palpitar la participación de los campeones del mundo en el certamen mundialista y lanzó un contundente aviso para todos los rivales.

Enzo Fernández es uno de los jugadores más importantes para Lionel Scaloni en la Selección argentina. El volante surgido en River y de gran presente en el Chelsea, se ganó un lugar en el once titular tras su gran actuación en Qatar 2022 (fue elegido como mejor jugador joven) y desde ese momento se convirtió en una pieza fija para el entrenador.

Con la cabeza puesta en los próximos compromisos del elenco inglés, el ex Benfica ya comenzó a palpitar lo que será el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Sobre ello reveló que el grupo no se conforma con lo conseguido hace 4 años en el Lusail Stadium y que ahora tienen la ambición renovada para lograr un histórico bicampeonato mundial.

Enzo Fernández aseguró que la Selección argentina irá en busca del bicampeonato mundial “Puede pasar cualquier cosa, pero estamos muy bien. Hay que seguir ganando. Lo que pasó, pasó”, expresó el volante en diálogo con Por el Mundo, remarcando que el título en Qatar 2022 no cambió la exigencia interna del grupo que dirige Scaloni.

Enzo Fernández Selección Enzo Fernández aseguró que la Selección argentina irá por todo en el Mundial 2026. @SelecciónArgentina “Somos un grupo increíble. Desde el primer día que llegué siempre me sentí muy acompañado. El grupo está unido y eso se nota”, agregó, destacando el clima interno que se formó incluso con la exigencia de competir al máximo nivel.

El privilegio de compartir cancha con Messi Por otro lado, el futbolista del Chelsea se refirió a lo que es compartir una cancha de fútbol con Lionel Messi, su ídolo y a quien admira desde muy chico: “Lo usaba en la Play, miraba sus partidos y de repente pasé a entrenar con él. Es algo increíble, un sueño”, lanzó.