El sentido posteo de Xabi Alonso tras ser destituido como DT del Real Madrid: "Ha sido un honor"

Tras perder la final de la Supercopa de España, el Merengue anunció la salida de Xabi Alonso, quien se despidió con un sentido mensaje en sus redes sociales.

La noticia que sacudió al mundo del fútbol el pasado lunes fue la destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. Tras perder la final de la Supercopa de España frente al Barcelona, el entrenador 44 años quedó en la cuerda floja y tras una reunión con Florentino Pérez, llegó a un acuerdo con la dirigencia del Merengue y se despidió del club de sus amores.

Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026 En su etapa al frente del máximo campeón de Champions League, Xabi Alonso dirigió un total de 34 compromisos de los cuales ganó en 24 oportunidades, igualó en 4 y cayó en 6 teniendo una efectividad del ¡74%! Una cifra que llamó mucho la atención, ya que Hansi Flick, entrenador del Barcelona, cosechó los mismos números en sus primeras 34 presentaciones al mando del elenco culé.

El sentido mensaje de Xabi Alonso para despedirse del Real Madrid Tras conocerse la noticia de su salida, varios jugadores del Real Madrid despidieron a su entrenador y le dejaron muchos mensajes de agradecimiento por todo lo compartido. Desde Kylian Mbappé hasta Arda Güler, el español se ganó un lugar en el corazón de la Casa Blanca y ahora, tras mantener el silencio durante toda la jornada del lunes, este martes por la mañana compartió un sentido mensaje de despedida en su cuenta de Instagram en donde le agradeció a los hinchas por el cariño que le dieron en su breve paso por el Merengue.

“Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”, escribió.