La conmovedora última salida al aire de Guillermo Salatino en Radio La Red: "Aquí andamos, tirando, tengo que operarme de la cadera"

Así fue la última aparición pública de Guillermo Salatino, una voz histórica del tenis argentino que falleció a los 80 años.

Guillermo Salatino tuvo su última aparición pública con la misma naturalidad y pasión con la que habló de tenis durante décadas. Fue en una salida al aire radial, donde el histórico periodista especializado en el deporte contó cómo atravesaba un delicado momento de salud, sin perder nunca el tono cercano que lo caracterizó.

La última salida al aire de Guillermo Salatino en Radio La Red “Acá andamos, tirando, haciéndome exámenes. La semana que viene me toca operarme de la cadera. Me la paso en el sanatorio de médico en médico”, relató Salatino, con crudeza y sinceridad, al comenzar su participación en López 910, el programa deportivo de los mediodías de Radio La Red, el pasado 15 de enero.

Luego, fiel a su esencia, se metió de lleno en la actualidad del tenis. “Se sorteó el Abierto de Australia”, anunció, y empezó a desgranar los cruces de los argentinos en el primer Grand Slam del año. Y claro, cada nombre vino acompañado de contexto y, sobre todo, conocimiento.

Sobre Tomás Etcheverry explicó: “Le tocó Kecmanovic, este viene siempre a la Argentina, es el N°2 de Serbia y va a jugar la Copa Davis en Santiago de Chile”. También analizó el debut de Mariano Navone: “Juega con Medjedovic. Este juega muy muy bien, es un serbio muy bueno”. Y cuando llegó el turno de Sebastián Báez, se permitió una de sus clásicas descripciones coloridas: “Le toca Perricard, que es el saque más fuerte del mundo. Saca más de 240 kilómetros por hora, saca misiles, una bestia”.

La última salida al aire de Guillermo Salatino en Radio La Red. El cierre fue tan simple como emotivo. "Gracias, Guille. ¡A cuidarse, abrazo!", lo despidió Gustavo López. "Chau, chau, chau", respondió Salatino, sin saber que esas iban a ser sus últimas palabras al aire. Un adiós cargado de historia y amor por el tenis.