¡Tomó partido! La tremenda decisión 2.0 de Marino Hinestroza mientras Boca y Vasco pelean por su pase

Luego de Atlético Nacional aceptara la oferta del equipo brasileño, Marino Hinestroza actuó en redes sociales con una pista que podría anticipar su futuro.

Estaba todo dado para que Marino Hinestroza se convirtiera en el primer refuerzo de Boca en 2026, pero la novela que parecía resuelta pese a las complejidades volvió a dar un giro inesperado. Resulta que Vasco da Gama se metió de lleno en la negociación con Atlético Nacional y está a punto de dejar al Xeneize con las manos vacías.

El acuerdo entre el equipo argentino y el colombiano iba camino a cerrarse en US$5.000.000 por la totalidad de la ficha del extremo de 23 años. Sin embargo, antes de cerrar todo el Verdolaga recibió una oferta superadora de los brasileños, que pusieron sobre la mesa una propuesta de US$6.000.000 y tomaron la delantera para quedarse con el futbolista.

La reacción de Marino Hinestroza en redes que anticiparía su futuro: ¿Boca o Vasco da Gama? Ante esta situación, solo faltaba un detalle más que importante: la postura de Hinestroza, quien tendría la última palabra para definir dónde quiere seguir su carrera. Y lo cierto es que las primeras señales del colombiano llegaron rápido, aunque de una forma muy particular.

A horas de que se conociera que Atlético Nacional había aceptado la propuesta de Vasco, el extremo actuó rápido en redes sociales y comenzó a seguir a varios jugadores del club carioca: el brasileño Lucas Freitas y sus compatriotas Johan Rojas y Carlos Andrés Gómez.