La frase de Úbeda que explica por qué Boca todavía no se refuerza en este mercado de pases: "Creo que..."

Claudio Úbeda comenzó la pretemporada con el mismo plantel que cerró el 2025, una situación que despierta impaciencia en buena parte del mundo xeneize. En ese contexto, el entrenador fue consultado en rueda de prensa y no esquivó el tema.

Lejos de poner excusas, el Sifón marcó una postura clara sobre la actualidad del equipo. “Primero y principal creo que nosotros tenemos un plantel competitivo. Tenemos un grupo de chicos que la verdad han hecho una pretemporada muy buena y sabemos que estamos para competir”, aseguró.

Además, se refirió al trabajo dirigencial y a los nombres que suenan para reforzar el equipo, como Marino Hinestroza . “Hablo bastante con Chelo (Delgado) y Román (Riquelme) y son ellos los que están en esa función. El caso de Hinestroza está en esa situación de tratar de que se destrabe”, explicó.

En la misma línea, Úbeda llevó tranquilidad y remarcó el enfoque del grupo. “Pero tranquilos y estamos trabajando con la mente puesta en el inicio del torneo. Creo que los jugadores entienden a lo que nos vamos a exponer este semestre que vamos a tener muchos partidos”, agregó.

En qué situación están los apuntados por Boca para reforzar el plantel

marino hinestroza Marino Hinestroza continúa en Colombia mientras Boca busca destrabar su incorporación. X

Mientras tanto, Boca sigue sin cerrar incorporaciones. Todo indica que Hinestroza podría ser el primero en llegar, aunque en las últimas horas surgieron dos trabas en la negociación. Desde el entorno del jugador hablan de una pequeña diferencia económica, pero mantienen el optimismo para destrabar el pase.

El otro nombre en carpeta es Alexis Cuello. Boca ya inició charlas formales con San Lorenzo y cuenta con un punto a favor: el delantero quiere jugar en el Xeneize. “Entre Brasil y Argentina, entre Fluminense y Boca, prioriza Boca”, sostuvo el periodista Ezequiel Sosa en TyC Sports.

Por ahora, Úbeda respalda lo que tiene. El mercado sigue abierto y la pelota, una vez más, está del lado de los dirigentes.