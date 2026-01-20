¡Bombazo mundial! El gigante de Europa que va por Dibu Martínez para después de la Copa del Mundo

Uno de los equipos más grandes del Viejo Continente se contactó directamente con Emiliano Martínez para ficharlo una vez que finalice el Mundial 2026.

Antes del inicio de la temporada actual, era casi un hecho que Emiliano Martínez no continuaría en el Aston Villa y se iría a jugar al Manchester United. Sin embargo, la transferencia no prosperó y el arquero campeón del mundo siguió defendiendo los colores del equipo de Birmingham por sexta temporada consecutiva.

A seis meses de que se frustrara dicha transferencia y en pleno año de Mundial explotó una nueva bomba vinculada al futuro del Dibu. Según reveló Sky Sports, uno de los medios deportivos más prestigiosos de Europa, el Inter de Milán está decidido a fichar al referente de la Selección argentina y juntarlo con Lautaro Martínez.

El plan del Inter para fichar a Emiliano Martínez post Mundial Tan firme es el interés del gigante italiano que incluso ya habrían establecido los primeros contactos con el 23 para planear con tiempo su salida de los Villanos. Es que la idea del Nerazzurri no es sumarlo en este mercado de pases, sino más bien una vez que finalice la temporada, es decir, después de la Copa del Mundo.

El interés concreto del Inter por Dibu Martínez responde a la inminente salida de Yan Sommer, el arquero suizo de 37 años al que se le termina el contrato a mitad de año y ya le avisaron que no le renovarán. En ese sentido, el argentino sabe que llegaría para ser titular en el actual puntero de la Serie A.