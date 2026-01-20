Di María confesó que "a veces piensa" en volver la Selección argentina, aunque fue tajante sobre el Mundial 2026
Ángel Di María reconoció que en ocasiones imagina un regreso, pero fue categórico sobre la chance de jugar el Mundial 2026.
Ángel Di María volvió a dejar en claro que su etapa en la Selección argentina está definitivamente cerrada y descartó cualquier posibilidad de regresar, incluso si surgiera la chance de disputar el Mundial 2026. Aunque admitió que “a veces piensa” en esa alternativa, fue tajante: “El no al Mundial es un no 100%”.
El actual delantero de Rosario Central atraviesa el inicio de la temporada con entusiasmo, enfocado en los desafíos del fútbol local y especialmente en la Copa Libertadores. Sin embargo, remarcó que su despedida del seleccionado se dio en el mejor momento posible, con títulos, goles decisivos y actuaciones que lo ubicaron entre los referentes de la era dorada albiceleste.
“El no al Mundial es un no 100%”
Con conquistas inolvidables en finales históricas y una carrera que lo consolidó como una de las figuras más influyentes de los últimos años, Di María aseguró que su decisión fue tomada con convicción y que no depende de su actualidad futbolística.
Ángel Di María, recuerdos, familia y la vida fuera de la cancha
En la entrevista que mantuvo con Telefe, el “Fideo” recordó una anécdota con Diego Armando Maradona durante el Mundial 2010, cuando atravesaba críticas y presión mediática. “Cuanto más lo puteen, más va a jugar”, le dijo el entonces entrenador a su familia, una frase que Di María valoró con el paso del tiempo y que lo llevó a dedicarle sus goles en la final de la Copa América 2021 y en la final del Mundial de Qatar 2022.
Más allá del fútbol, el campeón del mundo repasó sus orígenes y el impacto de su carrera en su entorno. Contó que, al recibir la oferta del Benfica, pidió viajar con toda su familia y destacó haber podido cambiar la vida de su padre, quien trabajaba desde muy temprano en una carbonería. También se refirió a su experiencia en terapia y al rol clave que tuvo para manejar la presión externa: “Gracias al psicólogo entendí que los de afuera son de palo”.
Distendido, Di María compartió detalles de su rutina, sus gustos personales y su fuerte vínculo familiar, al tiempo que dejó en claro que su presente está puesto en Rosario Central. Entre recuerdos, emociones y risas, volvió a reafirmar que su etapa en la Selección es un capítulo cerrado, aunque su legado con la celeste y blanca ya quedó escrito entre los más determinantes de la historia reciente.