Di María confesó que "a veces piensa" en volver la Selección argentina, aunque fue tajante sobre el Mundial 2026

Ángel Di María volvió a dejar en claro que su etapa en la Selección argentina está definitivamente cerrada y descartó cualquier posibilidad de regresar, incluso si surgiera la chance de disputar el Mundial 2026. Aunque admitió que “a veces piensa” en esa alternativa, fue tajante: “El no al Mundial es un no 100%”.

El actual delantero de Rosario Central atraviesa el inicio de la temporada con entusiasmo, enfocado en los desafíos del fútbol local y especialmente en la Copa Libertadores. Sin embargo, remarcó que su despedida del seleccionado se dio en el mejor momento posible, con títulos, goles decisivos y actuaciones que lo ubicaron entre los referentes de la era dorada albiceleste.

Con conquistas inolvidables en finales históricas y una carrera que lo consolidó como una de las figuras más influyentes de los últimos años, Di María aseguró que su decisión fue tomada con convicción y que no depende de su actualidad futbolística.

En la entrevista que mantuvo con Telefe, el "Fideo" recordó una anécdota con Diego Armando Maradona durante el Mundial 2010, cuando atravesaba críticas y presión mediática. "Cuanto más lo puteen, más va a jugar", le dijo el entonces entrenador a su familia, una frase que Di María valoró con el paso del tiempo y que lo llevó a dedicarle sus goles en la final de la Copa América 2021 y en la final del Mundial de Qatar 2022.

Más allá del fútbol, el campeón del mundo repasó sus orígenes y el impacto de su carrera en su entorno. Contó que, al recibir la oferta del Benfica, pidió viajar con toda su familia y destacó haber podido cambiar la vida de su padre, quien trabajaba desde muy temprano en una carbonería. También se refirió a su experiencia en terapia y al rol clave que tuvo para manejar la presión externa: “Gracias al psicólogo entendí que los de afuera son de palo”.