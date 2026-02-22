Estudiantes tiene nuevo DT: acuerdo de palabra por el sucesor de Eduardo Domínguez

La dirigencia de Estudiantes se movió en tiempo récord y en las próximas horas anunciará al reemplazante del Barba, que llega, firma y debuta en días. Quién es.

La salida de Eduardo Domínguez fue un verdadero cimbronazo para Estudiantes. Pero mientras la tristeza todavía persiste en La Plata, la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón aceleró a fondo y ya habría acordado la llegada del nuevo entrenador del Pincha.

El Cacique Medina, a una firma de ser el nuevo DT de Estudiantes A falta de anuncio oficial, el vigente campeón del fútbol argentino se dará el gusto de contratar al DT que aparecía como primera opción en la lista de candidatos para suceder al Barba: Alexander Medina. En las últimas horas, la CD llegó a un entendimiento con el uruguayo 47 años y, salvo algún imprevisto de último momento, se convertirá en el flamante técnico del León.

El Cacique no dirige desde abril de 2025, cuando le puso fin a su segundo ciclo en Talleres, donde antes de irse conquistó el segundo título en la historia del club cordobés: la Supercopa Internacional ante River (su único trofeo como DT). Desde entonces, Medina se encontraba sin trabajo y no dudó un segundo en agarrar el ambicioso proyecto de Estudiantes, con el gran atractivo de que en breve comenzará a competir en la Copa Libertadores.

No obstante, hubo un protagonista que cumplió un rol preponderante en la negociación con el exentrenador de Vélez: Marcos Angeleri. El director deportivo de la institución, que en su momento había elegido a Domínguez, tuvo al Cacique como DT en su etapa como jugador de Nacional de Uruguay, allá por 2018, y fue el principal promotor para concretar su inminente llegada.

Estreno inminente para el extécnico de Talleres Así las cosas, la idea es que Medina se ponga al frente del plantel cuanto antes (entre hoy y mañana dirigirá su primera práctica) y todo indica que su debut oficial será el próximo miércoles, cuando Estudiantes visite a Newell's en Rosario desde las 19.30 por la fecha 7 del Torneo Apertura.