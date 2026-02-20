Tensión en Uno: Andrés Merlos frenó Estudiantes-Sarmiento por un incidente con Juan Sebastián Verón

El árbitro Andrés Merlos demoró tres minutos el arranque en La Plata al exigir que Juan Sebastián Verón abandonara el sector cercano al banco.

El árbitro Andrés Merlos habla con el capitán de Estudiantes, José Sosa, y le explica que se tiene que ir Verón de la cancha.

El duelo entre Estudiantes de La Plata y Sarmiento de Junín, por la sexta fecha del Apertura, comenzó con demora en el Estadio Jorge Luis Hirschi. El árbitro Andrés Merlos se negó a dar inicio al encuentro hasta que Juan Sebastián Verón abandonara la zona ubicada detrás del banco de suplentes local.

El presidente del club estaba a pocos metros del DT Eduardo Domínguez y el juez solicitó a las autoridades de la Liga Profesional de Fútbol que lo retiraran. Según el cronista de ESPN, la Brujita respondió con un breve “Que me informe” antes de dejar el sector. Recién entonces, tras unos tres minutos de espera, el árbitro dio la orden para comenzar el partido.

La presencia del dirigente en ese lugar no era inédita, aunque habitualmente observa los encuentros desde un palco. La sanción que le había aplicado la Asociación del Fútbol Argentino por el episodio del pasillo frente a Rosario Central ya no está vigente, por lo que podía estar en el estadio sin restricciones formales.

El clima volvió a tensarse a los 16 minutos del segundo tiempo. Merlos expulsó a un alcanzapelotas por considerar que había colocado los conos con pelotas demasiado lejos del arco defendido por Fernando Muslera. Desde el banco local protestaron que detrás del arco rival ocurría lo mismo, lo que generó una fuerte reacción de los hinchas.