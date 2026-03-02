Noche negra para Mastantuono: vio la roja en la derrota de Real Madrid y se fue silbado del Bernabéu

Real Madrid cayó 1-0 como local ante Getafe. En tiempo de descuento, Franco Mastantuono fue expulsado tras una protesta al árbitro del encuentro.

Pese al entusiasmo inicial cuando se produjo el traspaso y de que se sabía que no sería una parada sencilla, la estadía de Franco Mastantuono en el Real Madrid está siendo mucho más dura de los que se esperaba. Con números y rendimientos por debajo de las expectativas, cada vez está teniendo menos minutos y no puede aprovechar sus oportunidades.

Este lunes, en la sorpresiva derrota por 1-0 de la Casa Blanca como local ante Getafe por al fecha 26 de LaLiga, Álvaro Arbeloa hizo ingresar al ex River al minuto 69, con el equipo ya abajo en el marcador. El argentino entró bien a la cancha y tuvo bastante participación ofensiva. Sin embargo, las cosas no terminarían nada bien para él.

Expulsaron a Franco Mastantuono y se fue silbado del Bernabéu Expulsaron a Franco Mastantuono y se fue silbado del Bernabéu Sobre el cierre del encuentro, ya en el quinto minuto de adición, el árbitro Alejandro Muñíz Ruiz lo expulsó de manera directa y sin mediar palabras. Las cámaras de la transmisión oficial captaron cómo se quejaba de algo a metros del juez, y si bien no se ve con claridad qué le decía, todo indica a que su protesta fue subida de tono, quizás con algún insulto de por medio, lo que desembocó en la roja.

La hinchada merengue no tuvo contemplación para con Mastantuono, quien se marchó bajo una fuerte silbatina que bajó de las tribunas del Santiago Bernabéu. A la espera del informe arbitral, se expone a una sanción severa de varias fechas, lo que no lo ayuda ante su delicada situación en el cuadro blanco.