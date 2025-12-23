Limpieza en Boca: los 4 futbolistas a los que les comunicaron que no serán tenidos en cuenta

Boca Juniors empezó a trazar el mapa del plantel con el que afrontará la temporada 2026 y las primeras definiciones no tardaron en llegar. En medio del receso y a días del cambio de año, la dirigencia dio un paso concreto en el proceso de reestructuración del plantel de Primera.

Luego de las salidas de los futbolistas que finalizaron su vínculo contractual — Frank Fabra, Cristian Lema e Ignacio Miramón —, el club avanzó con una decisión más profunda: comunicarles a cuatro jugadores con contrato vigente que no formarán parte del proyecto que viene.

Los futbolistas notificados fueron Agustín Martegani, Lucas Janson, Norberto Briasco y Nicolás Orsini. Desde el club les dejaron en claro que no serán tenidos en cuenta en 2026 y que deberán buscar nuevos destinos para sumar continuidad y minutos de juego.

En el caso de Martegani y Janson, ambos integraron el plantel durante toda la temporada 2025, pero su participación fue escasa. El primero apenas sumó dos apariciones oficiales, mientras que el segundo disputó seis encuentros, casi siempre ingresando desde el banco.

Con el correr de los meses, su presencia fue perdiendo peso incluso dentro de las convocatorias. En el tramo final del año, bajo la conducción de Claudio Úbeda , quedaron relegados y en varios partidos directamente no fueron citados. En Boca entienden que el bajo rendimiento y la falta de regularidad cerraron cualquier posibilidad de revancha deportiva.

Agustín Martegani, uno de los futbolistas que no será tenido en cuenta en el proyecto de Boca Juniors para el 2026.

La postura del club fue directa: no habrá más oportunidades. Ambos jugadores mantienen contratos largos —Martegani hasta 2028 y Janson hasta 2027—, por lo que se les solicitó que acerquen propuestas para concretar una salida durante el actual mercado de pases.

Fuera del radar de Boca

Las situaciones de Briasco y Orsini transitan un camino distinto, aunque el desenlace es el mismo. Ambos futbolistas pasaron la última temporada a préstamo, en Gimnasia y Platense respectivamente, y desde hace tiempo dejaron de estar en el radar deportivo de Boca.

Norberto Briasco Norberto Briasco, fuera del radar de Boca. Instagram @norbybriasco

Al regresar de sus cesiones, fueron incluidos en el grupo de jugadores que deberán volver a salir. La prioridad del club es una transferencia definitiva que permita liberar cupos y aliviar la masa salarial, aunque no se descarta aceptar nuevas cesiones si el contexto del mercado lo exige.

Esta política se enmarca en una depuración más amplia que continuará en las próximas semanas. En Boca saben que todavía hay futbolistas con escasa participación y que podrían recibir ofertas en este mercado. De hecho, ya hay movimientos en marcha: el caso de Lucas Blondel es uno de los ejemplos, con negociaciones avanzadas para continuar su carrera en Argentinos Juniors.

Con estas decisiones iniciales, Boca empieza a delinear el perfil del plantel que buscará volver a ser protagonista en 2026.