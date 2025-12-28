Los tres amistosos de pretemporada que jugará el Inter Miami de Messi en Sudamérica

Tras ganar la MLS 2025, el Inter Miami confirmó la realización de tres encuentros de preparación entre enero y febrero en suelo sudamericano.

Inter Miami, de la mano de un Lionel Messi estelar, tuvo un excelente 2025, en el que ganó la MLS por primera vez en su corta historia y fue subcampeón de la Leagues Cup. Ahora, de cara al 2026, pretende elevar la vara y, además del ámbito local, buscará conquistar el continente y alzarse con la Concachampions.

Las Garzas fueron semifinalistas en la última edición del máximo certamen de clubes de Norte, Centro América y el Caribe, que quedó en manos de Cruz Azul. Para la próxima buscarán tener revancha y quedarse con el título. Para ello, necesitarán una buena preparación y ya anunciaron en redes la realización de tres amistosos en suelo sudamericano.

Inter Miami jugará amistosos en Perú, Colombia y Ecuador

South America here we go!

The #ChampionsTour begins.



El elenco del sur de Florida confirmó en sus distintas cuentas y plataformas digitales las fechas de tres encuentros de pretemporada en Sudamérica, cuya finalidad será medirse ante equipos de mayor calibre de los que acostumbra enfrentar en el ámbito de Concacaf. La gira constará de duelos en Perú, Colombia y Ecuador.

El primer encuentro será en tierras incas el sábado 24 de enero y el combinado rosa se verá las caras con Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima desde las 17.00 (hora de Argentina). Una semana después, el sábado 31, irá a la nación cafetera para medirse ante Atlético Nacional de Medellín en el Estadio Atanasio Girardot al mismo horario.