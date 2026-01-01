Días decisivos para Franco Mastantuono: cuáles son los planes del Real Madrid con el futbolista argentino

Durante el mercado de invierno, muchos futbolistas buscan minutos fuera de sus clubes, pero el escenario de Franco Mastantuono es distinto. Pese a despertar interés en equipos de Europa, en el Real Madrid definieron que el argentino no será cedido ni transferido bajo ningún concepto.

La determinación responde a un plan concreto del cuerpo técnico y la dirigencia. El objetivo no es encontrarle una salida, sino integrarlo de manera progresiva a una rotación planificada para el mes de enero.

El club blanco entiende que el contexto puede jugar a su favor. La reconfiguración temporal del ataque abre espacios que permiten pensar en Mastantuono como una alternativa real dentro del esquema de Xabi Alonso .

El panorama ofensivo del Real Madrid cambiará en las próximas semanas. Endrick dejó el plantel tras concretar su salida al Olympique de Lyon, mientras que Brahim Díaz se incorporó a la selección de Marruecos para disputar la Copa Africana.

Esta última ausencia es especialmente relevante, ya que Brahim suele ser el primer relevo del entrenador. Con Marruecos señalado como uno de los candidatos al título, su participación podría extenderse durante gran parte de enero.

La salida de Endrick elimina a otro competidor directo por minutos y posiciona a Mastantuono como una opción natural dentro de la rotación. A esto se suma una señal fuerte desde los despachos del club: no habrá refuerzos ofensivos en este mercado.

Además, el Real Madrid optó por postergar la repesca de Nico Paz, una determinación que refuerza el mensaje de confianza hacia el juvenil argentino y su rol dentro del plantel.

Franco Mastantuono, del impacto inicial a la revancha

La temporada de Mastantuono tuvo altibajos marcados. Comenzó con protagonismo, siendo titular en nueve de los primeros 14 partidos, pero el Clásico ante Barcelona marcó un quiebre en su participación.

Así fue el primer gol de Franco Mastantuono con el Real Madrid Así fue el primer gol de Franco Mastantuono con el Real Madrid

Luego, una pubalgia lo dejó fuera de competencia durante varias semanas y cerró el año con escasa presencia en cancha. Esa situación generó rumores, incluso un sondeo del Napoli de Antonio Conte para sumarlo a la Serie A, que fue rechazado sin vueltas. Con el físico recuperado y menos competencia directa, enero se presenta como una nueva oportunidad para que la historia vuelva a escribirse.