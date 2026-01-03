Fuerte interna en River por Sebastián Villa: el tajante pedido de Gallardo y la firme postura de Di Carlo

El nombre de Sebastián Villa empieza a tomar cada vez más fuerza en River y generó un cortocircuito inesperado entre el DT y el presidente. ¿Qué pasó?

Por más que parezca difícil de asimilar o incluso creer, la novela entre Sebastián Villa y una eventual llegada a River empieza a sumar capítulos que hasta hace pocas semanas eran impensados. El ex Boca aparece en el radar del Millonario y el principal actor que impulsa su arribo es nada menos que Marcelo Gallardo, pero los conflictos comenzaron a aparecer puertas adentro.

Villa fue ofrecido a River y Gallardo lo quiere sí o sí El Muñeco entiende que el extremo colombiano puede aportarle un salto de jerarquía al ataque y ese simple motivo explica por qué dio el visto bueno para avanzar con la operación pese al pasado del jugador, que busca cambiar de aires y ya es un hecho que no seguirá en Independiente Rivadavia.

El primer gran obstáculo es la cotización que le puso el elenco mendocino, que pide alrededor de US$12.000.000 por la totalidad de su ficha (aunque se sentarían a escuchar un poco menos). En el medio de la escena está Rodrigo Riep, representante de Villa y también de Juanfer Quintero y, como si fuera poco, amigo personal de Gallardo. Sin embargo, el empuje del entrenador choca con la postura de su propia dirigencia.

La postura del DT choca con la del presidente Es que Stefano Di Carlo se plantó ante el pedido del DT más ganador de la historia de River y no está convencido de que el colombiano vista los colores de la Banda. Una firme decisión que no solo responde a cuestiones lógicas de dinero, sino que también al perfil del ex Boca por el costo político que eso implicaría a semanas del inicio de su gestión.