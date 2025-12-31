¡Bombazo de Año Nuevo! La postura de Marcelo Gallardo sobre la chance de Sebastián Villa a River

Los rumores de Sebastián Villa a River no cesan y, en medio de este escenario, se conoció cuál es el punto de vista de Marcelo Gallardo. ¿Lo quiere?

Cuando la puerta de una eventual llegada de Sebastián Villa a River estaba a punto de cerrarse, una noticia bomba le dio un golpe en seco y la volvió a abrir por completo. En las últimas horas, trascendió cuál es la postura de Marcelo Gallardo sobre el pase que, de darse, revolucionaría al fútbol argentino.

El trasfondo del supuesto interés de River por Sebastián Villa Todo comenzó cuando Rodrigo Riep, representante del ex Boca, ofreció al delantero colombiano al Millonario a sabiendas de que el deseo del jugador es dar un salto de calidad y dejar Independiente Rivadavia en 2026. Pero claro, el acercamiento no fue casualidad: el agente es amigo personal del Muñeco y, como si fuera poco, también es mánager de Juan Fernando Quintero.

Para colmo, el sugestivo intercambio en redes entre los compatriotas fue otro punto clave que no pasó desapercibido en esta novela inédita. La historia que compartió Villa en su cuenta de Instagram junto al enganche, acompañada por el mensaje “te veo pronto, hermano”, y la respuesta de JFQ volvió a encender la mecha y abrió un abanico de especulaciones.

Los mensajes entre Villa y Juanfer Quintero La postura de Marcelo Gallardo sobre la chance de sumar al ex Boca Si bien en un principio desde la dirigencia negaron rotundamente el interés por el extremo de 29 años con pasado muy marcado en la Ribera, lo cierto es que las verdades salen a la luz y, esta vez, no tardaron mucho. Según informó Sarita Sklate, periodista que cubre el día a día de River en TNT Sports, a Gallardo le seduce y mucho la posibilidad de contar con Villa y lo está analizando seriamente.