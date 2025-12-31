Mazazo para el Real Madrid y Mbappé a días de enfrentar al Aleti en la Supercopa de España

A una semana de las semifinales de la Supercopa de España frente al Colchonero, Kylian Mbappé y el Merengue recibieron una pésima noticia.

Kylian Mbappé se lesionó antes del comienzo de año y no estará presente en la Supercopa de España.

Kylian Mbappé fue el ancho de espadas del Real Madrid durante 2025. El delantero francés campeón del mundo en Rusia 2018 cerró una de sus mejores temporadas en el Merengue al convertir 59 goles en 61 compromisos. Además, fue el encargado de darle varios triunfos a los dirigidos por Xabi Alonso.

No obstante, a un día de comenzar 2026, todos los hinchas del Madrid y el propio DT recibieron una de las peores noticias: Mbappé sufrió un lesión en su rodilla izquierda y se perderá la Supercopa de España.

Kylian Mbappé estará tres semanas afuera y se perderá la Supercopa de España Esta noticia la dio a conocer el Real Madrid a través de un comunicado en sus redes sociales. Allí informaron que Kiki se sometió a estudios y los resultados arrojaron que tiene un esguince en su rodilla izquierda. A pesar de que no dieron a conocer los tiempos de recuperación, se estima que estará afuera de las canchas durante tres semanas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2006352891934802035&partner=&hide_thread=false Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 31, 2025 Horas antes de que la Casa Blanca hiciera el anuncio oficial, L’Équipe se adelantó con la información en su edición digital y reveló que Kylian Mbappé disputó los tramos finales de LaLiga arrastrando problemas físicos. Según detalla el prestigioso medio francés, el delantero no se encontraba en plenitud y experimentaba dificultades para acelerar en carrera, una limitación que marcó su rendimiento en los últimos encuentros del campeonato español.