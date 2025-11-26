Mbappé ¡metió 4 goles! por la Champions y alcanzó un récord histórico de Di Stéfano, Puskás y Ronaldo en Real Madrid
Kylian Mbappé hizo historia en el triunfo 4-0 ante el Olympiakos de Grecia y se metió en una envidiable lista junto a las tres leyendas del Real Madrid.
El Real Madrid volvió a sacar chapa en la Champions League, y lo hizo nuevamente gracias a un Kylian Mbappé sencillamente descomunal. El delantero francés volvió a demostrar que actualmente es el mejor del mundo y firmó un histórico póker en la victoria 4-3 frente al Olympiakos de Grecia por la fecha 5.
El récord histórico que logró Mbappé con la camiseta del Real Madrid en Champions
Los cuatro gritos no solo definieron el partido, sino que también metieron al ex PSG en una selecta lista junto a grandes leyendas de la Casa Blanca. Es que solo tres jugadores habían logrado marcar esa cantidad de goles en un mismo partido de Champions con la camiseta del Merengue en toda la historia: Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás (ambos en dos ocasiones) y Cristiano Ronaldo.
Te Podría Interesar
Además, como si fuera poco, Mbappé logró otra marca histórica ante el Olympiakos: convirtió el segundo triplete más rápido en la historia del certamen europeo, con una brecha de tan solo siete minutos (entre el 22' y 29'). Solo lo supera Mohamed Salah, que en 2022 metió tres goles en seis minutos ante Rangers. Impresionante.
Gracias a la excelsa actuación del 10, el Real Madrid hilvanó su cuarto triunfo en la Orejona (la única derrota fue ante el Liverpool de Alexis Mac Allister) y volvió a acomodarse en la zona de clasificación directa a los octavos de final con 12 puntos, tres menos que el Arsenal, que es líder con puntaje ideal (15).