Susto con una leyenda: Roberto Carlos fue operado de urgencia por un problema en el corazón

Roberto Carlos, gloria del Real Madrid y de la Selección de Brasil, asistió a la clínica por un problema en la pierna y le detectaron una disfunción cardíaca.

El mundo del fútbol encendió las alarmas en las últimas horas por la salud de Roberto Carlos. El exlateral brasileño, leyenda del Real Madrid y de la Selección de Brasil, debió ser internado en un centro médico de San Pablo, ciudad en la que se encontraba pasando sus vacaciones, tras someterse a un estudio que derivó en una intervención cardíaca de urgencia.

El episodio se inició cuando el histórico exjugador de 52 años se realizó una prueba por un trombo detectado en una de sus piernas. Durante ese control, los médicos advirtieron un inconveniente en el funcionamiento de su corazón y decidieron avanzar rápidamente con un procedimiento para evitar riesgos mayores.

Los detalles de la operación de urgencia de Roberto Carlos La intervención incluyó la colocación de un catéter y, si bien estaba planificada para durar alrededor de 40 minutos, terminó extendiéndose casi tres horas. La demora se debió a una complicación surgida en pleno procedimiento, aunque finalmente la cirugía terminó siendo exitosa.

Roberto Carlos CBF Foto: CBF Roberto Carlos fue intervenido de urgencia por un problema cardíaco. Foto: CBF Según informó el Diario AS, desde el círculo cercano de Roberto Carlos se encargaron de llevar tranquilidad y el propio protagonista envió un breve mensaje para despejar cualquier tipo de preocupación: “Ahora ya estoy bien”, le contestó a la prensa.