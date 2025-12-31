La dura decisión que tomará la AFA tras la ida de Luca Scarlato de River por la patria potestad

En medio del revuelo por la abrupta salida de la gran joya de River, la AFA tomó cartas en el asunto y aplicará mano dura con una drástica medida.

La polémica por Luca Scarlato, la joya de 16 años que se irá de River por la patria potestad, sigue siendo el principal tema de conversación en Núñez. El conflicto escaló a un punto tal que no solo quedó en las versiones cruzadas entre la madre del enganche y el propio club, sino que ahora sumó un protagonista clave: la AFA.

La decisión de la AFA con los juveniles que decidan irse por la patria potestad El caso del juvenil del Millonario fue el detonante que expuso una práctica cada vez más habitual y que preocupa a los equipos formadores, ya que deja a las instituciones sin compensación tras años de inversión y trabajo en la formación de los futbolistas. Es por eso que, lejos de quedarse de brazos cruzados, la casa madre del fútbol argentino tomó una fuerte decisión: los jugadores que emigren mediante la patria potestad no serán citados a las selecciones juveniles.

La postura fue confirmada por Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas y dirigente a cargo de las selecciones Sub 20 y Sub 23, quien explicó el criterio que se adoptará en estos casos de ahora en adelante. “Por decisión de nuestro presidente (Claudio Tapia) y su Comité Ejecutivo, esta gestión de AFA procura siempre defender los intereses de los clubes formadores. Quien no entienda esto y opte por la patria potestad para emigrar no será convocado a ninguna selección juvenil”, sostuvo en diálogo con Infobae.

Luca Scarlato jugando la Copa UC con la Sub 16 de Argentina. Luca Scarlato jugando la Copa UC con la Sub 16 de Argentina. Foto Instagram: @lucaa.scarlato El antecedente reciente y objetivo de la drástica medida Desde el ente rector aclararon que la determinación no responde únicamente a la situación de Scarlato y su ida de River. También se tuvo en cuenta el antecedente de Milton Pereyra, ex Boca, quien utilizó el mismo mecanismo para continuar su carrera en el Napoli.