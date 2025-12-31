El palazo de Lucas Pratto a la dirigencia de River por cómo se fueron los héroes de Madrid: "Se los tendría que haber..."
Lucas Pratto, un histórico futbolista del club, cuestionó duramente a la CD del Millonario por la forma en que despidieron a los héroes de Madrid.
Lucas Pratto es alguien que conoce muy bien el mundo River. El Oso, autor de uno de los goles en el histórico 3-1 en Madrid y campeón de diversos títulos con el Millonario, sigue más vigente que nunca y a sus 37 años está buscando cuál será su nuevo destino futbolístico tras su salida de Sarmiento de Junín.
A pesar de que su etapa en el cuadro de Núñez ya se terminó, Pratto sigue de cerca todas las novedades del equipo de Marcelo Gallardo y del plantel millonario. En esta ocasión, el ex Vélez lanzó un fuerte palazo al DT y toda la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo al hablar sobre la salida de los héroes de Madrid.
El palazo de Lucas Pratto a la dirigencia de River por cómo se fueron los héroes de Madrid
En una diálogo con Radio Continental, Lucas Pratto cuestionó la manera en que River despidió a Enzo Pérez, Milton Casco, Pity Martínez y Nacho Fernández y remarcó la diferencia entre el tono del adiós y el peso simbólico y deportivo que tuvieron en el club: "La despedida de Enzo Pérez no fue ideal. A Casco, Nacho Fernández, Pity Martínez y Enzo Pérez se los tendría que haber despedido de otra manera", sentenció.
A su vez, el Oso se refirió al pésimo 2025 que atravesó el conjunto del Muñeco: “Fue un año turbulento por tantos cambios y por no mantener la línea. No se encontró el equipo y eso se notó en el rendimiento”, destacó.
Consultado acerca de si Marcelo Gallardo se equivocó al intentar replicar recetas del pasado, Pratto optó por una postura mesurada. Remarcó que los contextos son distintos y que el escenario actual demanda una lectura diferente del plantel: “Capaz antes los jugadores se adaptaban mejor a esa idea y ahora hay que jugar de otra manera”, lanzó. Y por último, dejó un mensaje alentador para el mundo River: “Estoy seguro de que el próximo año River y Marcelo van a tener una temporada mucho mejor".