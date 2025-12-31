El palazo de Lucas Pratto a la dirigencia de River por cómo se fueron los héroes de Madrid: "Se los tendría que haber..."

Lucas Pratto, un histórico futbolista del club, cuestionó duramente a la CD del Millonario por la forma en que despidieron a los héroes de Madrid.

Lucas Pratto y un duro palazo a la dirigencia de River por la salida de los héroes de Madrid. Foto: NA

Lucas Pratto es alguien que conoce muy bien el mundo River. El Oso, autor de uno de los goles en el histórico 3-1 en Madrid y campeón de diversos títulos con el Millonario, sigue más vigente que nunca y a sus 37 años está buscando cuál será su nuevo destino futbolístico tras su salida de Sarmiento de Junín.

A pesar de que su etapa en el cuadro de Núñez ya se terminó, Pratto sigue de cerca todas las novedades del equipo de Marcelo Gallardo y del plantel millonario. En esta ocasión, el ex Vélez lanzó un fuerte palazo al DT y toda la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo al hablar sobre la salida de los héroes de Madrid.

El palazo de Lucas Pratto a la dirigencia de River por cómo se fueron los héroes de Madrid En una diálogo con Radio Continental, Lucas Pratto cuestionó la manera en que River despidió a Enzo Pérez, Milton Casco, Pity Martínez y Nacho Fernández y remarcó la diferencia entre el tono del adiós y el peso simbólico y deportivo que tuvieron en el club: "La despedida de Enzo Pérez no fue ideal. A Casco, Nacho Fernández, Pity Martínez y Enzo Pérez se los tendría que haber despedido de otra manera", sentenció.

Enzo Pérez junto a Lucas Pratto con la camiseta de River. Foto: Archivo Lucas Pratto le tiró un palazo a la dirigencia de River por la salida de los héroes de Madrid. Foto: Archivo A su vez, el Oso se refirió al pésimo 2025 que atravesó el conjunto del Muñeco: “Fue un año turbulento por tantos cambios y por no mantener la línea. No se encontró el equipo y eso se notó en el rendimiento”, destacó.