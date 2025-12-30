¡Es oficial! River tiene confirmado a sus dos rivales para los amistosos de pretemporada

El River de Marcelo Gallardo ya conoce a los dos equipos que enfrentará en la Serie del Río de La Plata previo al comienzo del torneo Apertura.

El River de Gallardo ya tiene confirmado a sus dos rivales en la pretemproada.

River se enfrentará a Peñarol y a Millonarios en dos partidos amistosos de pretemporada que se jugarán en el estadio Domingo Burgueño Miguel, más conocido como Campus de Maldonado, ubicado cerca de la ciudad uruguaya de Punta del Este.

En la Serie Río de la Plata, el conjunto de la Banda hará su estreno el domingo 11 de enero a las 21:00 (hora de Argentina) enfrentándose al elenco de Colombia. Mientras tanto, el sábado 17 de enero se verá las caras con el Manya de Diego Aguirre en un juego que comenzará a las 22:00 horas.

River se enfrentará a Peñarol y Millonarios en la Serie Río de la Plata De esta forma, el técnico riverplatense, Marcelo Gallardo, tendrá dos encuentros para preparar a un equipo que en 2026 buscará consagrarse en el plano local tras no poder hacerlo en 2025 y que intentará conquistar la Copa Sudamericana.

River pretemporada River ya conoce a sus rivales para la Serie Río de la Plata. Prensa River Plate Para ello, River ya confirmó el fichaje de dos futbolistas provenientes del Campeonato Brasileño que juegan como centrocampistas: Fausto Vera y Aníbal Moreno.

El primero de ellos se sumó desde Atlético Mineiro y fue oficializado el pasado 19 de diciembre, día en que cumplió con la revisión médica y selló su vínculo: "Estoy feliz de llegar al club más grande de la Argentina", dijo Vera en una declaración que acompañó al comunicado publicado por el Millonario en redes sociales. Dos días después, el elenco de Núñez sumó a Moreno, quien llegó tras jugar 117 partidos en Palmeiras y luego de haber sumado minutos en la selección argentina.