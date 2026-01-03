Tensión máxima en Uruguay: la figura que se fue libre de Peñarol y fichó por Nacional
Maximiliano Silvera protagonizó un pase inédito en la historia del fútbol charrúa al pasar de Peñarol a Nacional sin escalas. "No le debo nada a nadie", lanzó.
Es sabido que el clásico uruguayo es de los más calientes del planeta y, para colmo, acaba de sumar un capítulo explosivo. Maximiliano Silvera protagonizó uno de los pases más impactantes de los últimos años al dejar Peñarol en condición de libre y convertirse oficialmente en refuerzo de Nacional, una decisión de la que habla todo el fútbol charrúa.
El delantero llegó a esa situación tras no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato con el Carbonero. Luego de varias charlas, el futbolista quedó con el pase en su poder y eligió firmar con el eterno rival. Y lo cierto es que no se trata de un jugador más: en apenas dos años en Peñarol, el atacante conquistó cinco títulos locales, marcó 30 goles y dio 14 asistencias, además de que también supo portar la cinta de capitán.
Silvera fue presentado en Nacional y recibió un palazo de un excompañero de Peñarol
La presentación oficial de Nacional durante la tarde del viernes, con chicana incluida, no hizo más que avivar el fuego. Es que el posteo tuvo una rápida respuesta desde la otra vereda: Emanuel Gularte, referente del Manya publicó una frase que fue leída como una clara indirecta hacia su excompañero: “Jugar en Peñarol no tiene precio: tiene valor. Esto es Peñarol”, sentenció.
La polémica también se explica por el contexto. Silvera había sido titular el pasado 30 de noviembre en la final frente a Nacional, partido que terminó con la consagración del Bolso como campeón uruguayo. Apenas días después, su nombre empezó a circular con fuerza como posible refuerzo tricolor, algo que finalmente se terminó concretando.
Qué dijo el delantero sobre la decisión de cambiar de vereda
Este sábado, el delantero de 28 años rompió el silencio en su primera conferencia de prensa como jugador de Nacional y dio los argumentos del polémico cambio: “No fue una decisión fácil, sabemos lo que implica pasar de un rival a otro. Es una decisión complicada, charlada con la familia, pusimos muchas cosas sobre la mesa. Analizamos las ofertas que teníamos y pensamos que es la mejor decisión para mi carrera y mi futuro. Estoy convencido de que este es el club en el que quiero estar. No le debo nada a nadie”, afirmó sin vueltas. Así, la llama del clásico uruguayo quedó más encendida que nunca.