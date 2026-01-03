Tensión máxima en Uruguay: la figura que se fue libre de Peñarol y fichó por Nacional

Maximiliano Silvera protagonizó un pase inédito en la historia del fútbol charrúa al pasar de Peñarol a Nacional sin escalas. "No le debo nada a nadie", lanzó.

Es sabido que el clásico uruguayo es de los más calientes del planeta y, para colmo, acaba de sumar un capítulo explosivo. Maximiliano Silvera protagonizó uno de los pases más impactantes de los últimos años al dejar Peñarol en condición de libre y convertirse oficialmente en refuerzo de Nacional, una decisión de la que habla todo el fútbol charrúa.

El delantero llegó a esa situación tras no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato con el Carbonero. Luego de varias charlas, el futbolista quedó con el pase en su poder y eligió firmar con el eterno rival. Y lo cierto es que no se trata de un jugador más: en apenas dos años en Peñarol, el atacante conquistó cinco títulos locales, marcó 30 goles y dio 14 asistencias, además de que también supo portar la cinta de capitán.

Silvera fue presentado en Nacional y recibió un palazo de un excompañero de Peñarol La presentación oficial de Nacional durante la tarde del viernes, con chicana incluida, no hizo más que avivar el fuego. Es que el posteo tuvo una rápida respuesta desde la otra vereda: Emanuel Gularte, referente del Manya publicó una frase que fue leída como una clara indirecta hacia su excompañero: “Jugar en Peñarol no tiene precio: tiene valor. Esto es Peñarol”, sentenció.

Maxi Silvera jugando un clásico uruguayo con la camiseta de Peñarol. Ahora lo hará vistiendo los colores de Nacional, su eterno rival. Maxi Silvera jugando un clásico uruguayo con la camiseta de Peñarol. Ahora lo hará vistiendo los colores de Nacional, su eterno rival. Foto: EFE La polémica también se explica por el contexto. Silvera había sido titular el pasado 30 de noviembre en la final frente a Nacional, partido que terminó con la consagración del Bolso como campeón uruguayo. Apenas días después, su nombre empezó a circular con fuerza como posible refuerzo tricolor, algo que finalmente se terminó concretando.