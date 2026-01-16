Ante el interés de River, Racing tomó una importante medida con Facundo Cambeses

El arquero y una de las figuras del equipo de Costas es pretendido por el Millonario y ante ello, la dirigencia de Racing tomó una importante decisión.

El arco de Racing tuvo nombre propio en la recta final de 2025. Facundo Cambeses se transformó en una pieza determinante del equipo y fue uno de los principales responsables del buen recorrido académico en la Copa Libertadores y en el Torneo Clausura, un nivel que no pasó desapercibido y despertó el interés de distintos mercados.

Ante ese escenario, la dirigencia decidió mover ficha. Con Diego Milito a la cabeza, la conducción del club ya trabaja en una mejora contractual para el arquero de 28 años, con la idea de asegurar su continuidad. La propuesta incluiría una extensión del vínculo por uno o dos años, además de una actualización significativa tanto en lo salarial como en la cláusula de salida, actualmente fijada en 12 millones de euros.

La decisión que tomó la dirigencia de Racing ante el interés de River por Cambeses El rendimiento sostenido de Cambeses incluso le abrió las puertas de la Selección Argentina, donde fue citado por Lionel Scaloni, y lo colocó en el radar de River y de varios equipos europeos. A esto se sumaron las gestiones de su entorno durante el cierre del último año. En Avellaneda entienden que un nuevo acuerdo serviría para despejar rumores, fortalecer el proyecto deportivo y blindar a una de las figuras del plantel.

Facundo Cambeses agigante su imagen en el arco de Racing: volvió a ser clave para el 2-0 ante Huracán. La dirigencia de Racing avanzó en la renovación de contrato de Facundo Cambeses. FotoBaires La hoja de ruta de Racing en este mercado no se limita únicamente al futuro de Facundo Cambeses. En Avellaneda también avanzan con la situación de Santiago Sosa, otro nombre fuerte dentro del plantel. El capitán y referente aparece en la agenda de la dirigencia, que analiza presentarle una propuesta de mejora salarial para convencerlo de prolongar su estadía y sostener una pieza clave del equipo.

Cómo sigue el mercado de pases en Racing En paralelo, el panorama de incorporaciones se muestra abierto y con distintas alternativas sobre la mesa. Las llegadas de Matko Miljevic y Valentín Carboni le dieron aire al mediocampo, pero la intención sigue siendo sumar un lateral derecho. De todos modos, el buen nivel que mostró Tobías Rubio durante la pretemporada llevó a los dirigentes a no acelerar por Martín Ortega, principal objetivo en ese puesto y seguido de cerca también por Independiente.