Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Valentín Carboni explicó cuáles son sus metas en Racing: "Lo principal es..."

Tras sumarse a la pretemporada y realizar sus primeros entrenamientos en Racing, Valentín Carboni detalló qué espera de este 2026, a meses de la Copa del Mundo.

Racing metió uno de los grandes bombazos del mercado al cerrar la llegada a préstamo de Valentín Carboni, una de las mayores promesas argentinas a nivel internacional. Con su pase en manos del Inter de Milán, fue cedido por una temporada al cuadro de Avellaneda tras unos últimos años sin demasiada continuidad en Europa.

El extremo de 20 años ya fue presentado por el club y se sumó a la pretemporada del equipo, donde ya le dieron un apodo: "Bebote", según lo confirmó él mismo este martes en diálogo con ESPN. En dicha entrevista, habló sobre sus metas para este año, en el que se asoma el Mundial 2026 en junio, ya a la vuelta de la esquina.

Al ser consultado sobre si tiene como principal objetivo lograr ser convocado para la Copa del Mundo, fue bastante claro: "El Mundial es una meta, un objetivo que todo jugador argentino tiene, pero no es lo principal. Primero hay que jugar, tener continuidad y hacerlo bien. Después, las cosas van a llegar, pero no vine acá para eso, vine por otras cosas", aseguró.

"No lo hablé con Scaloni, pero ellos siempre dicen que lo importante es jugar, tener continuidad. Creo que es una gran oportunidad para mí, así que voy a tener que meterle con todo y disfrutarlo al máximo", agregó en el mismo sentido. Cabe aclarar que Carboni ya tuvo su debut con la Selección argentina en 2024 y formó parte del plantel campeón de la Copa América de Estados Unidos, aunque su lesión de ligamentos lo marginó de la Albiceleste durante todo el 2025.

A su vez, como ya lo había hecho días atrás cuando arribo al país, reiteró cómo se gestó su llegada a Racing: "Apenas supe del interés, me llamó el presidente (Diego Milito) y empezó a resonar en mi cabeza. Estaba convencido que podía ser una gran oportunidad para mí, un gran paso en mi carrera para jugar y ser yo. Lo sentí y le di para adelante", detalló.