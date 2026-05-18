Lautaro Campione, el piloto mendocino que sorprendió en la Fórmula 4 italiana con solo 16 años

Con apenas 16 años, el piloto oriundo de Las Heras Lautaro Campione se convirtió en el primer representante mendocino en competir en la Fórmula 4 europea, específicamente en la F4 Italiana, de la mano del equipo argentino Alpha 54 Racing. En diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio , repasó su experiencia en Europa, donde logró clasificar noveno en un circuito desconocido y frente a pilotos con mayor recorrido en la categoría.

“Veníamos de un fin de semana complicado. La primera tanda del sábado fue con lluvia y tuve que adaptarme rápido porque nunca había manejado estos autos en esas condiciones”, contó Campione. Luego explicó que el panorama cambió rápidamente: “No pasó ni una hora para la otra tanda y el circuito ya estaba seco. Además hubo muchas banderas rojas y eso hizo más difícil terminar de acostumbrarme a una pista bastante técnica”.

Sobre la clasificación, el mendocino destacó que logró meterse entre los diez mejores pese a algunos inconvenientes mecánicos. “Llegamos novenos, aunque tenía para mucho más. Tuvimos un problema con el embrague, pero ya lo habíamos solucionado para el domingo”, señaló.

Campione no pudo competir el domingo debido a un problema de salud que sufrió durante la noche previa a la carrera. “Me agarró una descompostura y el médico me dijo que no podía correr. La carrera era muy exigente y prefirieron cuidarme”, explicó.

Más allá de esa situación, el balance de su primera experiencia en Europa fue positivo. “Fue una experiencia muy linda. El equipo me trató muy bien y aprendí muchísimo, que era lo principal que venía a buscar”, sostuvo.

El piloto mendocino también remarcó la diferencia de experiencia respecto a sus rivales. “Muchos chicos ya conocían la pista y los autos. En ese circuito suelen hacer pruebas, así que varios llegaban con mucha experiencia”, relató.

“Cuando vi los tiempos desde la primera tanda me di cuenta de que iba a tener que adaptarme rápido y esforzarme un poco más para poder pelear”, agregó.

La búsqueda de apoyo para volver a competir

Tras este debut histórico, Campione aseguró que su intención es regresar cuanto antes a la categoría y ya comenzó la búsqueda de apoyo económico para lograrlo. “Me quedó una bronca tremenda por no poder correr el domingo, así que voy a tratar de hablar con empresas para que me puedan dar una mano y estar en la próxima fecha”, afirmó.

El joven piloto explicó además que debe afrontar todos los costos para competir en Europa. “Tengo que pagar la inscripción, el equipo y todo lo que pide la categoría”, detalló.

Con la próxima carrera prevista para junio, Campione insistió en que hará todo lo posible para volver a subirse al auto. “Todavía queda todo un año y quiero hacer algunas fechas para sacarme esta espina que me quedó. La verdad es que el auto me encantó y voy a tratar de hacer lo posible para estar de nuevo”, concluyó.