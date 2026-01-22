Simeone bancó a Julián Álvarez pero hay rumores que lo alejan del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid dejó escapar una victoria clave en Estambul frente al Galatasaray por la UEFA Champions League y sumó un empate que lo aleja del pase directo a los octavos de final. El resultado volvió a encender el debate sobre el rendimiento ofensivo del equipo en una temporada exigente, con compromisos simultáneos en LaLiga, la Copa del Rey y la competencia continental.

Sin embargo, lejos de apuntarlo de manera individual, el entrenador colchonero eligió protegerlo públicamente y repartir responsabilidades por la escasez de eficacia frente al arco rival.

En conferencia de prensa, Simeone fue claro al abordar el tema: “La contundencia es para todos, no solo para los delanteros. Y para ganar hay que generar ocasiones. Hay muchos equipos que son diferenciales. Estamos en el camino que estamos, ganamos partidos pateando poco”.

Además, explicó por qué no cambia su forma de trabajar pese a los resultados: “No entiendo como entrenador otro camino que no sea seguir insistiendo. La diosa fortuna que nos haga ganar un partido. Uno tiene lo que se merece porque no concretamos las ocasiones que generamos. El equipo está bien, pero debe mejorar la contundencia”.

Diego Cholo Simeone El respaldo de Diego Simeone, fundamental para Julián Álvarez. @Atleti

Y completó su análisis destacando aspectos positivos del equipo: “Sí, no hay otro camino. El camino recorrido en algún momento pagará. El fútbol es esto. Hicimos un partido impresionante en el primer tiempo. Recibimos el gol en contra, pero ellos ya mejoraron en el segundo tiempo con cinco atrás. Pudieron ganar al final, pero me gustó el equipo. Pero la contundencia no pasa por los delanteros, son todos”.

El mercado vuelve a apuntar a Julián Álvarez

Mientras Simeone refuerza su confianza en el delantero, desde Europa reaparecieron versiones sobre una posible salida del Atlético de Madrid. Arsenal y Chelsea estarían siguiendo de cerca su situación contractual, mientras que Barcelona lo mantiene en su radar, aunque condicionado por sus limitaciones económicas.

De acuerdo con distintas informaciones, los clubes ingleses habrían iniciado contactos informales con su entorno para conocer su disponibilidad de cara al próximo mercado de pases. En cualquier caso, el Atlético no tendría intenciones de negociar por cifras inferiores a los 150 millones de euros.

En noviembre, el propio Julián buscó bajar el tono a los rumores: “En España se habla mucho de mí y del Barcelona. Hoy mi cabeza está puesta en el Atlético y después se verá”, aseguró el argentino.

julian alvarez1 Julián Álvarez atraviesa un momento de sequía, pero mantiene la confianza de Simeone. Instagram @juliaanalvarez

La racha sin goles y la confianza intacta del Cholo

En términos estadísticos, Julián suma siete partidos consecutivos sin convertir, con su último tanto registrado el 9 de diciembre ante PSV por la Champions League. En total, lleva 40 goles en 85 encuentros con el Atlético de Madrid, 11 de ellos en 28 presentaciones durante la actual temporada.

No es la primera vez que atraviesa un tramo similar desde su llegada a Europa: en Manchester City también tuvo rachas de siete y ocho partidos sin anotar en 2024. Por eso, Simeone volvió a transmitir tranquilidad: “No me preocupa porque el gol lo tiene". Y agregó: "Cuando no nos demos cuenta, estará anotando otra vez".