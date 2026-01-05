El fuerte cruce del Cholo Simeone con la prensa española al oír críticas contra Julián Álvarez: "Los escucho..."

El Atlético de Madrid del Cholo Simeone dejó dos puntos claves en la lucha por el título de la Liga de España y no llega en óptimas condiciones a la Supercopa. Por la fecha 18, el Colchonero igualó 1-1 frente a la Real Sociedad a domicilio y tras las victorias del Barcelona y Real Madrid, volvió a quedar lejos en la pelea por quedarse con el trofeo.

Por su parte, Julián Álvarez, quien fue padre el pasado 2 de enero, estuvo desde el arranque y no tuvo su mejor partido. No logró convertir goles ni asistencias y fue reemplazado a los 60 minutos por Antoine Griezmann. Además, el Araña sigue sin poder quebrar la sequía goleadora que arrastra desde el 1 de noviembre en la liga española cuando le convirtió al Sevilla del Pelado Almeyda.

Esta falta de gol fue el centro de las críticas de los periodistas españoles contra el campeón del mundo y quien las escuchó fuerte y claro fue Diego Simeone. Tras concluir el encuentro en San Sebastián, el Cholo dijo presente para una entrevista televisiva, la cual se llevó todas las miradas porque llegó a escuchar una serie de cuestionamientos al ex River.

La tremenda banca del Cholo Simeone a Julián Álvarez tras las críticas por parte de la prensa española Ante ello, el entrenador argentino reprendió a los periodistas y salió a defender al delantero de 25 años con uñas y dientes: “Los escucho hablar ahí a Julián, qué jugador que es, porque para exigirles todo lo que le están exigiendo es que nos ha dado mucho seguramente. Y ahora que no se puede ver lo que nos ha dado, evidentemente la exigencia está, pero los escucho ahí preocupados”, ironizó respecto de la vara diferente a la que se enfrenta Julián Álvarez.