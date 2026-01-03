Nació Amadeo, el hijo de Julián Álvarez: la tierna foto con el festejo de la Araña

Tras años de un amor de bajo perfil que nació en Córdoba, la pareja consolida su familia en este inicio de año convirtiendo a Julián Álvarez en papá.

El tierno detalle de Julián y Emilia para presentar a su heredero. / @juliaanalvarez

El 2026 arrancó con la noticia más dulce para la Scaloneta y los fanáticos del fútbol. Julián Álvarez y Emilia Ferrero le dieron la bienvenida a su primer hijo, Amadeo, quien nació este 2 de enero. El delantero del Atlético de Madrid decidió compartir la primicia a través de sus redes sociales con una imagen que rápidamente se volvió viral por su alto contenido emocional y un guiño infaltable a su carrera deportiva.

El tierno homenaje de Julián Álvarez en la primera foto de su hijo posteo julian alvarez bb El posteo del delantero del Atlético de Madrid que enterneció a millones de seguidores en Instagram. @juliaanalvarez En la fotografía, se puede ver al pequeño descansando sobre una manta blanca mientras sus padres, con una delicadeza absoluta, acomodan sus manos para imitar el famoso gesto de "la Araña". Junto a la postal, el cordobés fue concreto y contundente con la fecha que cambió su vida para siempre: "Amadeo. 02/01/26".

bb julian alvarez Julián Álvarez y Emilia Ferrero, una historia de amor que nació en Calchín y hoy suma un nuevo integrante. @juliaanalvarez La historia de amor detrás de este nacimiento es digna de un guion romántico de pueblo. Julián Álvarez y Emilia se conocen desde que eran niños en Calchín, su rincón natal en la provincia de Córdoba. Lo que comenzó como una amistad de infancia entre familias conocidas, fue madurando con el correr de los años hasta transformarse en un noviazgo sólido.