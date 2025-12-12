Julián Álvarez evitó meterse en la polémica y fue contudente al hablar sobre el interés del Barcelona: "Es más lo que se dice por ahí que..."

El elenco culé volvió a la carga por Julián Álvarez, pero el Araña evitó hablar sobre su futuro y fue contudente sobre la posibilidad de marcharse del Atleti.

A pesar de que hace unos días recibió algunas críticas por la sequía de goles, Julián Álvarez es considerado como uno de los mejores delantero del mundo de la actualidad. El delantero de la Selección argentina y del Atlético de Madrid del Cholo Simeone es una de las figuras de sus equipos y con su gran calidad futbolística y sus goles, hicieron que varios equipos pusieran sus ojos en él.

Uno de ellos es el Barcelona de Hansi Flick, que hace varios meses sigue muy de cerca a la Araña y se espera que en el próximo mercado de pases hagan una oferta para intentar llevárselo y formar un ataque letal con Raphinha y Lamine Yamal con el objetivo de ganar la Champions League.

Julián Álvarez fue contundente sobre el interés del Barcelona Ante los rumores de una posible salida del Atlético de Madrid con destino al Barcelona, Julián se expresó al respecto en una entrevista con Marca: "A ver, a mí no me molesta. Trato de no mirar mucho, pero sé que se habla. Se habla por las redes sociales. Creo que es más lo que se dice por ahí que lo que en verdad pasa", comenzó.

Julián Álvarez se pronuncia en @marca sobre los rumores de salida al Barça

@medinamarca, Isaac Suárez y @PiTU_marca pic.twitter.com/dBPCQSpOg9 — MARCA (@marca) December 12, 2025



@medinamarca, Isaac Suárez y @PiTU_marca pic.twitter.com/dBPCQSpOg9 — MARCA (@marca) December 12, 2025 Luego, añadió: "Estoy muy enfocado en esta temporada, en lo que tenemos por delante con el Atlético de Madrid y trato de abstraerme de eso y pensar en mí, en seguir creciendo como jugador y en ganar", aseveró.