Eduardo Domínguez, contundente ante los rumores de una posible salida de Atlético Mineiro: "No voy a desgastarme en las mentiras que circulan"

Eduardo Domínguez habló sobre los rumores que lo vinculaban afuera del conjunto de Belo Horizonte tras la dura derrota ante Coritiba.

Eduardo Domínguez no atraviesa un buen presente en el Atlético Mineiro. El pasado domingo por la tarde, el Galo sufrió una dura derrota en su visita a Coritiba y extendió su mala racha en el Brasileirao donde se ubica en el puesto 12° con 14 unidades. Además, desde que llegó al cuadro de Belo Horizonte el entrenador argentino ganó 5 compromisos, empató 1 y perdió en 6 oportunidades.

Esta caída provocó un clima de tensión tras los rumores en varios medios de Brasil que vinculaban al Barba con una salida inminente del Atlético Mineiro. Sin embargo, fue el propio Domínguez quien en conferencia de prensa decidió cortar las especulaciones de raíz y asegurar que no se bajará del barco.

Eduardo Domínguez desmintió los rumores de una posible salida de Atlético Mineiro

"No voy a desgastarme ni un segundo en las mentiras que empiezan a circular", comenzó. Luego, recordó que abandonó su zona de confort en Estudiantes para asumir este desafío en el Galo, aceptando los riesgos que conllevaba: "Estaba tranquilo en un lugar donde todos me querían, donde fui campeón varias veces. Vine acá por lo que me movilizaba, sabiendo lo positivo y lo negativo, y también el escenario: que podía ir bien o que podía costar. Y sigo convencido de eso”.

Eduardo Domínguez desmintió los rumores de una posible salida de Atlético Mineiro X @thdearaujo “Cuando tomo una decisión, lo más importante es estar convencido. Analizo los pro y los contras. Y cuando las cosas no salen como uno espera, hay que entender que estas situaciones pueden pasar. Estoy convencido de la decisión que tomé. No tengo nada que reprocharme”, continuó el Barba.