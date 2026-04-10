¡Bombazo! Aseguran que la venta de Julián Álvarez a un gigante de Europa "está bastante cerca"

Uno de los grandes rumores del mercado de pases europeo es la posible llegada de Julián Álvarez al Barcelona. La Araña, de gran presente en el Atlético de Madrid, es seguido muy de cerca por el cuadro culé y varios medios del Viejo Continente aseguran que está a un paso de convertirse en jugador blaugrana.

Ahora, quien también aseguró eso fue Patrick Kluivert, histórico delantero neerlandés y con pasado en el Barca. En una entrevista con el canal Let's Talk, el nacido en Países Bajos se refirió a la posibilidad de que el surgido en River llegue al cuadro dirigido por Hansi Flick y todo se dio cuando le preguntaron a quién elegiría en su posición en el fútbol moderno: " Julián Álvarez me gusta”.

Patrick Kluivert confirmó que Julián Álvarez está cerca del Barcelona Luego, Kluivert fue consultado sobre si llevaría a Julián Álvarez al Barcelona y su respuesta reveló un posible bombazo en el próximo mercado de pases: "Tal vez sí lo llevaría, puede ser. Creo que están bastante cerca”.

Julián Álvarez dedicatoria del gol a su hijo Julián Álvarez está cerca del Barcelona, según mencionó Patrick Kluivert. EFE Pero eso no quedó ahí, ya que el histórico delantero neerlandés le mandó un mensaje directo al delantero de la Selección argentina sobre lo que le esperaría en el Culé: "Si va al Barsa tiene un camino muy claro. Va a jugar con muchos buenos jugadores alrededor suyo para lograr aún más de lo que está logrando hoy con el Atlético de Madrid. Porque el Barsa es el Barsa”.