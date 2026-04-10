¡Bombazo! Aseguran que la venta de Julián Álvarez a un gigante de Europa "está bastante cerca"
Un histórico delantero aseguró que Julián Álvarez dejará el Atlético de Madrid para jugar un un gigante del Viejo Continente.
Uno de los grandes rumores del mercado de pases europeo es la posible llegada de Julián Álvarez al Barcelona. La Araña, de gran presente en el Atlético de Madrid, es seguido muy de cerca por el cuadro culé y varios medios del Viejo Continente aseguran que está a un paso de convertirse en jugador blaugrana.
Ahora, quien también aseguró eso fue Patrick Kluivert, histórico delantero neerlandés y con pasado en el Barca. En una entrevista con el canal Let's Talk, el nacido en Países Bajos se refirió a la posibilidad de que el surgido en River llegue al cuadro dirigido por Hansi Flick y todo se dio cuando le preguntaron a quién elegiría en su posición en el fútbol moderno: " Julián Álvarez me gusta”.
Patrick Kluivert confirmó que Julián Álvarez está cerca del Barcelona
Luego, Kluivert fue consultado sobre si llevaría a Julián Álvarez al Barcelona y su respuesta reveló un posible bombazo en el próximo mercado de pases: "Tal vez sí lo llevaría, puede ser. Creo que están bastante cerca”.
Pero eso no quedó ahí, ya que el histórico delantero neerlandés le mandó un mensaje directo al delantero de la Selección argentina sobre lo que le esperaría en el Culé: "Si va al Barsa tiene un camino muy claro. Va a jugar con muchos buenos jugadores alrededor suyo para lograr aún más de lo que está logrando hoy con el Atlético de Madrid. Porque el Barsa es el Barsa”.
Las declaraciones de Patrick Kluivert se dan en medio de un clima de máxima tensión entre ambos clubes. Desde Atlético de Madrid, su presidente Enrique Cerezo viene desactivando de manera tajante cualquier versión sobre una posible salida del Araña. Incluso, en una improvisada rueda de prensa en las calles de Barcelona, en la previa del duelo de ida por los cuartos de final de la Champions League, dejó una frase contundente: "Hasta que no le diga yo que se marche, Julián Álvarez no se va a marchar”.