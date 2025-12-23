Simeone cumple ¡14 años! como DT del Atlético de Madrid: cuál es el único técnico del mundo con un ciclo vigente más largo

El Cholo Simeone asumió en Atlético de Madrid un 23 de diciembre de 2011. En Alemania, lo supera un entrenador que dirige a su club desde 2007.

Un 23 de diciembre de 2011, Diego Simeone, que venía de cerrar su segunda etapa a cargo de Racing, fue anunciado como el nuevo DT del Atlético de Madrid. La temporada estaba a medio jugarse y el elenco de la capital española transitaba la mitad de la tabla de LaLiga y llevaba mucho tiempo sin ser protagonista del fútbol ibérico.

El cambio fue drástico. En su primer semestre, el Cholo llevó al Colchonero a ganar la Europa League 2011/12, goleando en la final 3-0 al Athletic Club del Loco Bielsa), lo que marcaría lo que sería la nueva realidad del club y del campeonato español, que encontró en el combinado rojiblanco un tercer candidato para romper con la hegemonía del Barcelona y el Real Madrid.

El Atlético de Madrid recordó los 14 años del Cholo Simeone

Catorce años del regreso del '14' para comenzar a hacer historia partido a partido. ¡Enhorabuena, míster!

Este martes se cumplen 14 años de su arribo al Atleti, casi una década y media en la que logró ganar 2 títulos de LaLiga (2014, con el que cortó una sequía liguera de 18 años, y 2021), 1 Copa del Rey (2013), 1 Supercopa de España (2014), 2 Europa Leagues y 2 Supercopas Europeas (2012 y 2018). Además, estuvo al borde de consagrarse campeón de la Champions League en dos oportunidades, pero perdió ambas finales (2014 y 2016) ante el Merengue, su eterno rival.

Con 763 partidos dirigidos y un balance de 453 triunfos, 153 empates y 147 caídas, este extensísimo ciclo increíblemente no es el más longevo del mundo de un técnico aún vigente en su club. En Alemania, hay un entrenador que supera al Cholo Simeone por unos 4 años y medio.

Frank Schmidt, el único DT que supera a Simeone Frank Schmidt DT Heidenheim Frank Schmidt dirige al Heidenheim de Alemania ininterrumpidamente desde 2007. @FCH1846 Se trata de Frank Schmidt que dirige al Hedeinheim, equipo de su ciudad natal y en el que se retiró como jugador profesional. Asumió en 2007 con el club en Quinta División y se mantiene en el cargo hasta el día de hoy; es decir, desde hace unos ¡18 años y medio!