El preocupante presente de Julián Álvarez en Atlético de Madrid a 5 meses del Mundial 2026

Julián Álvarez volvió a sumar un partido sin anotar goles en el Atlético de Madrid y es foco de críticas por parte de la hinchada y la prensa española.

Julián Álvarez es uno de los mejores futbolistas argentinos de la actualidad y una figura indispensable de la Selección argentina. Y sin bien, salvo un imprevisto, tiene su lugar prácticamente asegurado en el Mundial 2026, a menos 5 meses del debut de la Scaloneta (el 16 de junio ante Argelia), atraviesa uno de los peores momentos futbolísticos de su carrera.

Es que, en una temporada bastante irregular del Atlético de Madrid, la Araña, que supo demostrar en su primer año y medio en el elenco rojiblanco un muy buen nivel y una gran capacidad goleadora, lleva muchos partidos por debajo de su rendimiento habitual. Esto lo está convirtiendo en foco de duras críticas por parte de la prensa española y de la hinchada colchonera.

Julián Álvarez Giuliano Simeone Atlético de Madrid Julián Álvarez atraviesa uno de los peores momentos de su carrera. @juliaanalvarez Este domingo fue titular en la victoria 1-0 sobre el Deportivo Alavés. El único gol del encuentro lo marcó Alexander Sorloth y el ex River fue reemplazado al minuto 62 por Antoine Griezmann. Con el de hoy, ya son 6 los partidos que lleva en general sin convertir y 11 contando solo las competencias locales (LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España).

Su último gol fue el pasado 9 de diciembre frente al PSV de Países Bajos por la Champions League, mientras que la última vez que anotó en el ámbito doméstico fue el 1 de noviembre de penal en la victoria 3-0 sobre Sevilla. Estos números no son habituales en él y generan cierta preocupación a falta de tan poco tiempo para el Mundial, aunque es sabido que las cosas son distintas cuando se calza la camiseta albiceleste y tiene pergaminos como para ilusionarse con que volverá a la senda del gol en instancias decisivas.