El descargo de Julián Álvarez tras cortar su sequía goleadora: "Espero que vengan muchos más"

Julián Álvarez anotó el cuarto tanto del 4-0 del Atlético de Madrid sobre el Barcelona y dejó atrás una racha de 11 partidos sin poder convertir.

De este modo, la Araña volvió a picar tras 11 partidos sin poder anotar goles. Esto es muy positivo para él y para Argentina, considerando que faltan apenas unos 4 meses para el inicio del Mundial 2026, y también para el Colchonero, que con esta paliza que le aplicó al elenco culé puso un pie en la final, aunque con un rival de estas características no hay nada definido aún.

El descargo de Julián Álvarez tras cortar su sequía goleadora El descargo de Julián Álvarez tras cortar su sequía goleadora "Venía en una racha no muy buena, pero siempre trabajo para mejorar y crecer; trabajando callado, que es la mejor manera de salir adelante. Se me dio un gran partido y también el gol, espero seguir por este camino", declaró, aliviado, la Bestia de Calchín luego del encuentro en diálogo con ESPN.

Además, se refirió a su asistencia a Ademola Lookman unos minutos antes, en un ataque en el que tranquilamente él podría haber rematado al arco: "En la jugada esa podría haber pateado también, pero pensé que Lookman estaba mejor perfilado y era más fácil el pase. Capaz hasta era mejor que pateara yo, pero por suerte salió bien y fue gol, así que estoy contento", indicó al respecto.

El golazo con el que Julián cortó su sequía El golazo con el que Julián Álvarez cortó su sequía de 11 partidos Por otro lado, destacó la importancia del apoyo de los hinchas colchoneros durante los últimos meses: "Estoy agradecido con la gente y contento porque necesitábamos su cariño. En los últimos partidos me venía sintiendo mejor en el juego, pero el gol después de tantos partidos me suma para la confianza. Esperemos que a partir de ahora sean muchos más", sostuvo Julián Álvarez, esperanzado.