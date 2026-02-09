Simeone sacó a Julián Álvarez en el entretiempo y sorprendió con una frase contradictoria: "El mejor que tenemos"

En medio de las críticas y la sequía goleadora, el Cholo Simeone tomó una fuerte medida con Julián Álvarez y luego lo defendió en conferencia de forma insólita.

inentendible: el Cholo sacó a Julián en el entretiempo y luego lo catelogó como el mejor del equipo.

Es raro decirlo, pero la realidad es que Julián Álvarez no atraviesa un buen momento en el fútbol europeo. El Atlético de Madrid de Diego Simeone perdió 0-1 ante el Betis y la Araña volvió a ser el foco de las críticas por su bajo nivel y la dura sequía goleadora que atraviesa.

Julián Álvarez estiró su mala racha en el Atlético de Madrid El delantero de la Selección argentina acumula 12 partidos consecutivos sin marcar goles en La Liga. El último grito del ex River y Manchester City fue el 9 de diciembre en el duelo ante el PSV por la Champions League y ya lleva dos meses sin convertir, su peor registro desde que llegó al Viejo Continente.

No obstante, la polémica en el Colchonero llegó a su punto más alto luego de la decisión que tomó el Cholo ante el flojo nivel de Julián: lo reemplazó en el entretiempo de la caída ante el conjunto verdiblanco en el Wanda Metropolitano. Y claro, la fuerte jugada del DT no pasó desapercibida.

Diego Cholo Simeone La jugada del Cholo de sacar a Julián tras los primeros 45' generó polémica en Atlético de Madrid. @Atleti En conferencia de prensa, los periodistas lo avalancharon con las preguntas sobre la actualidad de la Araña y Simeone, en primera instancia, fue contundente: “No creo oportuno seguir comentando cosas sobre Julián“.

La contradictoria frase del Cholo Simeone tras sacar a la Araña en el entretiempo Luego de eso, el entrenador argentino cedió y amplió su discurso acerca del campeón del mundo, aunque soltó una frase que llamó la atención de propios y extraños. “Confiamos en él, es importantísimo, el mejor que tenemos“, sentenció, pese a haberlo sacado de la cancha antes del complemento. “Esperemos que nos dé más cosas en los momentos importantes que se vienen por delante“, cerró.