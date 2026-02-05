Con goles argentinos, Atlético de Madrid aplastó 5-0 a Betis y pasó a semis de la Copa del Rey

Sin Julián Álvarez -estuvo en el banco, pero no sumó minutos-, el Atlético de Madrid protagonizó este jueves una actuación arrolladora y goleó 5-0 al Real Betis en el estadio Benito Villamarín, en Sevilla, para sellar su clasificación a las semifinales de la Copa del Rey con una demostración de contundencia y autoridad.

Los goles del conjunto colchonero fueron convertidos por el eslovaco Dávid Hancko, Giuliano Simeone , el nigeriano Ademola Lookman, el francés Antoine Griezmann y Thiago Almada , en una noche perfecta para el equipo dirigido por Diego "Cholo" Simeone.

Desde el inicio del encuentro, el Atleti impuso condiciones y golpeó rápido. A los 12 minutos del primer tiempo abrió el marcador con un tanto de Dávid Hancko, que aprovechó una pelota detenida para definir con precisión.

El dominio visitante se sostuvo con intensidad, orden táctico y una presión alta que asfixió la salida del elenco verdiblanco. A los 30 minutos, Giuliano Simeone amplió la ventaja tras una buena jugada colectiva, iniciada en el mediocampo y finalizada con una definición certera dentro del área, dejando sin reacción al arquero local. El conjunto andaluz intentó responder con posesión, pero se encontró con una defensa firme y bien plantada.

Apenas siete minutos más tarde, a los 37 del primer tiempo, Ademola Lookman volvió a golpear tras capitalizar un desborde profundo por la banda izquierda y sacar un remate cruzado que significó el 3-0. Con esa diferencia en el marcador, Atlético se fue al descanso con tranquilidad, mientras que Betis se retiró entre murmullos de su público, superado en todas las líneas y sin claridad en ataque.

En el complemento, el desarrollo no cambió. El equipo del Cholo manejó los tiempos del partido con inteligencia, administró la ventaja y siguió lastimando a un rival que no encontró respuestas ni desde lo futbolístico ni desde lo anímico. A los 17 minutos del segundo tiempo, Antoine Griezmann apareció en el área tras una jugada asociada y empujó la pelota para marcar el cuarto gol, sentenciando definitivamente la historia.

El gol de Thiago Almada para el 5-0 de Atlético de Madrid

El gol de Thiago Almada para el 5-0 de Atlético de Madrid

Con el partido resuelto, el equipo madrileño no bajó el ritmo y continuó buscando ampliar la diferencia. A los 38 minutos del segundo tiempo, Thiago Almada aprovechó un espacio en el borde del área y cerró la goleada con una definición precisa. Así, Atlético de Madrid firmó una actuación contundente, se metió entre los cuatro mejores del certamen y reafirmó su candidatura al título en la Copa del Rey.

Fuente: NA