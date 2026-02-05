Giuliano Simeone dio a conocer el peculiar motivo por el cual no utiliza el apellido de su papá en la camiseta del elenco colchonero.

Hay pocos casos en el mundo del fútbol en donde un padre dirige a su hijo dentro de un equipo profesional. Uno de los más llamativos y que tiene condimento argentino es el del Cholo Simeone y Giuliano Simeone en el Atlético de Madrid.

El padre está en el Colchonero hace más de una década mientras que su hijo comenzó a jugar en la Primera en 2024. A pesar de que es un vínculo especial entre ellos, la relación dentro del plantel es la misma como con el resto de los jugadores e incluso esto quedó demostrado cuando Giuliano decidió no ponerse el apellido de su papá en su camiseta.

Giuliano Simeone explicó el motivo por el cual decidió no usar el apellido de su papá en la camiseta del Atleti Ahora, en una charla con Jorge Valdano en Movistar Plus+, Giuliano Simeone explicó el motivo particular por el cual tomó esta decisión: “Cuando subí al filial, era la primera vez que iba a tener un nombre atrás. Mis hermanos y mi padre usaban Simeone, pero yo siempre quise formar mi camino aparte del apellido. Por mí mismo, por mi nombre. Fue una decisión mía y me gustó. Quiero que me conozcan como Giuliano”, lanzó.

Giuliano Simeone reveló el particular motivo por el que no usa su apellido en la camiseta del Atlético de Madrid Movistar Plus+ Por otro lado, habló sobre la relación que tiene con su padre dentro del Atlético de Madrid: "Es muy natural… no sé por qué, lo disimulará muy bien”, sentenció, dando a entender que el trato es estrictamente profesional. A su vez, cuando le consultaron sobre su estilo futbolístico, Giuliano dejó en claro su admiración por el Cholo: “¿Si soy cholista? Sí, obvio”.